Сезонна робота в Польщі: скільки реально можуть заробити українці

Військова агресія Росії проти України ситуацію із заробітками за кордоном сильно змінила, і кількість вимушених мігрантів зросла в рази. А українських працівників на польському ринку праці відповідно стало у багато разів більше.

У Польщі найгарячіша пора для сезонних робіт - з весни до осені. Українці й до війни їздили на заробітки до сусідів. Така робота не вимагає спеціальних навичок, знання мови потрібно мінімальне, а за 3 місяці додому вдається привезти непогану суму.

Скільки зараз можна заробити в Польщі на сезонних роботах, розповіли в uapl.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, до Польщі змушені були виїхати кілька мільйонів людей. Перший час люди чекали можливості повернутися назад якомога швидше.

Але до літа стало зрозуміло, що повертатися сім'ям з дітьми все ще небезпечно, а сидіти на виплати - складно. Українці отримали спрощені умови для перебування в Польщі й можливість влаштуватися на роботу абсолютно легально, а тому - почали шукати роботу.

Більшість влаштовується на роботу, яка не вимагає спеціальної кваліфікації та навичок - це склади, сфера обслуговування і сезонна робота.

Яку роботу пропонують українцям у Польщі

Фермерські господарства. За даними польських рекрутингових агентств, зараз на піку популярності робота у фермерських господарствах і на полях. Зараз йде збір врожаю, і цей сезон триватиме до середини осені. За збір ягід українцям платять в середньому 15-16 злотих на годину (120-130 гривень).

Сезон збору врожаю в Польщі триватиме до середини осені (pexels)

Туризм. Досить багато вакансій і у сфері HoReCa - це прибиральниці, покоївки, офіціанти, продавці, портьє готелів, бармени та бариста.

На такій роботі знання мови бажано, хоча б на рівні розмови. Особливих навичок теж не потрібно - зазвичай вчать на місці, в процесі стажування. Оплата - від 13,5 до 16 злотих за годину (100-130 гривень).

Вакансії у сфері обслуговування в Польщі дуже популярні (pexels)

Сезонний відпочинок. Є ще одна сезонна робота, на яку беруть українців. Тут потрібні мінімальні навички та кваліфікація, але майбутні роботодавці проводять спеціальне навчання і тренінги. Це робота хостес, рятувальників або інструктора кайт-серфінгу. Оплата - від 18 до 20 злотих за годину (140-160 гривень).

Українці можуть знайти сезонну роботу на Балтійському морі (pexels)

Няня для дитини. Сім'ї часто наймають додатково няню, яка буде доглядати за дитиною під час сімейного відпочинку. Середня оплата за таку роботу - 20 злотих (160 гривень).

Фестиваль. Сама добре оплачувана сезонна робота в Польщі - це робота на різних молодіжних і музичних фестивалях. Ця робота користується популярністю у студентів та молоді і її називають "робота мрії".

Крім високої оплати - від 20 до 24 злотих на годину (160-190 гривень), така робота дає можливість безкоштовно відвідати кращі фестивалі та концерти знаменитостей, а часом - і поспілкуватися з кумирами.

Робота на фестивалях в Польщі найкраще оплачується (pexels)

На що звертати увагу при працевлаштуванні

Сезонна робота в Польщі може тривати від 3 до 9 місяців. Тому потрібно обговорити з потенційним роботодавцем всі нюанси:

1. Тривалість робочих змін. У Польщі 8-10 годин і один вихідний на тиждень - майже норма.

2. Можливість і умови дострокового розірвання договору.

3. Чистий дохід після сплати податків і внесків (в пропозиціях часто пишуть нетто і брутто - ви на руки отримаєте нетто).

4. Додаткові бонуси-харчування, проїзд до роботи корпоративним транспортом, забезпечення житлом.

Де шукати роботу в Польщі

Найнадійніше місце для працевлаштування - повітові центри зайнятості (powiatowy urząd pracy), сервіс "зелена лінія" (zielona linia) і агентства працевлаштування (agencja pracy).

Також можна шукати роботу на спеціалізованих сайтах: