Сезонная работа в Польше: сколько реально могут заработать украинцы

Военная агрессия России против Украины ситуацию с заработками за границей сильно изменила, и количество вынужденных мигрантов выросло в разы. А украинских работников на польском рынке труда соответственно стало во много раз больше.

В Польше самая горячая пора для сезонных работ - с весны до осени. Украинцы и до войны ездили на заработки к соседям. Такая работа не требует специальных навыков, знание языка нужно минимальное, а за 3 месяца домой удается привезти неплохую сумму.

Сколько сейчас можно заработать в Польше на сезонных работах, рассказали в uapl.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в Польшу вынуждены были выехать несколько миллионов человек. Первое время люди ждали возможности вернуться обратно как можно быстрее.

Но к лету стало понятно, что возвращаться семьям с детьми все еще опасно, а сидеть на пособия - сложно. Украинцы получили упрощенные условия для пребывания в Польше и возможность устроиться на работу совершенно легально, а поэтому - начали искать работу.

Большинство устраивается на работу, которая не требует специальной квалификации и навыков - это склады, сфера обслуживания и сезонная работа.

Какую работу предлагают украинцам в Польше

Фермерские хозяйства. По данным польских рекрутинговых агентств, сейчас на пике популярности работа в фермерских хозяйствах и на полях. Сейчас идет сбор урожая, и этот сезон продлится до середины осени. За сбор ягод украинцам платят в среднем 15-16 злотых в час (120-130 гривен).

Сезон сбора урожая в Польше продлится до середины осени (pexels)

Туризм. Довольно много вакансий и в сфере HoReCa - это уборщицы, горничные, официанты, продавцы, портье гостиниц, бармены и бариста.

На такой работе знание языка желательно, хотя бы на уровне разговора. Особых навыков тоже не нужно - обычно учат на месте, в процессе стажировки. Оплата - от 13,5 до 16 злотых в час (100-130 гривен).

Вакансии в сфере обслуживания в Польше очень популярны (pexels)

Сезонный отдых. Есть еще одна сезонная работа, на которую берут украинцев. Тут нужны минимальные навыки и квалификация, но будущие работодатели проводят специальное обучение и тренинги. Это работа хостес, спасателей или инструктора кайт-серфинга. Оплата - от 18 до 20 злотых в час (140-160 гривен).

Украинцы могут найти сезонную работу на Балтийском море (pexels)

Няня для ребенка. Семьи часто нанимают дополнительно няню, которая будет присматривать за ребенком во время семейного отдыха. Средняя оплата за такую работу - 20 злотых (160 гривен).

Фестивали. Самая хорошо оплачиваемая сезонная работа в Польше - это работа на различных молодежных и музыкальных фестивалях. Эта работа пользуется популярностью у студентов и молодежи и ее называют "работа мечты".

Кроме высокой оплаты - от 20 до 24 злотых в час (160-190 гривен), такая работа дает возможность бесплатно посетить лучшие фестивали и концерты знаменитостей, а порой - и пообщаться с кумирами.

Работа на фестивалях в Польше лучше всего оплачивается (pexels)

На что обращать внимание при трудоустройстве

Сезонная работа в Польше может длиться от 3 до 9 месяцев. Поэтому нужно обговорить с потенциальным работодателем все нюансы:

1. Продолжительность рабочих смен. В Польше 8-10 часов и один выходной в неделю - почти норма.

2. Возможность и условия досрочного расторжения договора.

3. Чистый доход после уплаты налогов и взносов (в предложениях часто пишут нетто и брутто - вы на руки получите нетто).

4. Дополнительные бонусы - питание, проезд до работы корпоративным транспортом, обеспечение жильем.

Где искать работу в Польше

Самое надежное место для трудоустройства - поветовые центры занятости (powiatowy urząd pracy), сервис "Зеленая линия" (zielona linia) и агентства трудоустройства (agencja pracy).

Также можно искать работу на специализированных сайтах: