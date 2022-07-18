Польша, Германия, Канада? Где украинцам проще всего устроиться на работу с высокой зарплатой

И если первые недели люди в панике пытались понять, что же им делать дальше, то сейчас большинство украинцев старается устроиться на работу в другой стране.

Полномасштабное вторжение России в Украину вынудило уехать за границу несколько миллионов украинцев. Многие нашли убежище от российских ракет в Польше, Германии и Канаде.

Какие вакансии предлагают украинцам за границей, на какую зарплату и как устроиться на хорошую работу - читайте в материале Styler ниже.

Что нужно знать при поиске работы в Европе и мире

Самое важное, что нужно для получения хорошей работы с высокой зарплатой - это знание языка той страны, где вы находитесь. Без знания языка украинцам предлагают только низкоквалифицированную работу с небольшой оплатой.

Во-вторых, нужно узнать нюансы юридического трудоустройства для беженцев из другой страны. Многие страны пошли украинцам навстречу и разрешили оформляться на работу официально при наличии статуса временной защиты.

Третьим шагом станет выяснение нюансов о вашем украинском дипломе. Некоторые дипломы в других странах признают, а некоторые нет. Выяснить эту информацию можно у местных юристов - он сейчас охотно помогают украинским беженцам и в большинстве случаев бесплатно.

Кстати, юристы-волонтеры помогут также собрать весь пакет документов для трудоустройства. Еще такую же помощь оказывают в местных центрах занятости.

Устроиться бухгалтером или экономистом в другой стране будет очень проблематично - из-за разницы в законодательствах. А вот найти работу врача или специалиста в строительной сфере будет немного легче - при наличии диплома и знания языка.

Какие специальности за границей востребованы

В большинстве стран украинцам предлагают работу без квалификации - заводы, сбор урожая, работа на складах, сфера обслуживания, упаковка товаров, строительство.

Если есть знание языка и соответствующего диплома, можно устроиться на работу в медицинской сфере - врачи, медицинский персонал, медсестры, работники по присмотру за пожилыми и больными людьми.

Нет проблем с трудоустройством у работников сферы IT, менеджмента, архитекторы и инженеры - со знанием языка. В Германии ценятся специалисты в области машиностроения, электроники и электрики.

В Канаде есть спрос на специалистов в области добычи газа и нефти, медицинских сотрудников, инженеров, юристов, подрядчиков, менеджеров и руководителей. Знание языка обязательно - английский или французский.

Работа в Польше

Большинство вакансий, которые предлагают украинцам в Польше - это разнорабочие, строители, рабочие на заводах. Еще есть сортировка посылок, сбор посылок, упаковка, склады интернет-магазинов.

За работу без квалификации и чаще всего и без знания языка, готовы платить от 4500 до 6000 злотых (от 28 до 37 тысяч гривен).

Программистам в Польше платят от 10 000 злотых в месяц и выше (62 тысячи гривен).

Можно устроиться переводчиком в детский сад, помощником воспитателя или же воспитателем. Зарплата от 2500 до 4000 злотых (15,5 -25 тысяч гривен).

Зарплата врача в Польше составляет от 8000 до 15 000 злотых (от 50 до 93 тысяч гривен).

Работа в Германии

Устроиться на работу в Германии без минимального знания хотя бы одного иностранного языка очень проблематично.

В основном предлагают самую простую работу на складах и рабочие специальности - от 2200 евро в месяц. Знание языка повысит зарплату до 3000 евро в месяц.

За работу сиделкой со знанием языка предлагают от 1300 до 1500 евро в месяц. Зарплата водителя - от 1800 евро в месяц.

Медсестра или другой медицинский персонал смогут получить в Германии от 2300 евро в месяц.

Врач со знанием языка и подтвержденным дипломом сможет получать в Германии от 3500 до 5000 евро.

Веб-дизайнеры и программисты в Германии тоже нужны. Им предлагают от 1500 до 5000 евро в месяц.

Работа в Канаде

Минимальная зарплата в Канаде от 1500 до 2200 долларов в месяц (2000-2700 канадских долларов). Как и в многих странах, в Канаде оплата труда почасовая и почти везде в вакансиях указывают канадские доллары.

Людям с минимальным знанием языка и навыков могут предложить работу в сфере гостинично-ресторанного бизнеса с зарплатой от 10 долларов в час. Ценятся в Канаде повара с опытом работы - от 20-25 долларов в час.

Работа в сельском хозяйстве оплачивается от 2000 долларов в месяц, упаковщикам и работникам на складе платят от 20 долларов в час.

Устроиться на хорошую и высокооплачиваемую работу можно, но для этого нужно знание как минимум двух языков - английского и французского. Почти все украинские дипломы нужно подтвердить.

Зарплата специалистов (механиков, сварщиков, сантехников) - от 2000 долларов в месяц.

Самые высокие зарплаты в Канаде у медиков: медсестры получат от 5000 до 7000 тысяч в месяц, семейный врач от 10 тысяч долларов в месяц, а хирурги от 15000 долларов месяц.

Высокие зарплаты в Канаде и у преподавателей - от 7000 тысяч в месяц и выше. У преподавателей колледжа - от 8000 долларов в месяц.

Программисты с опытом работы и знанием языка могут в Канаде зарабатывать от 8000 долларов в месяц.

Без квалификации, опыта работы и знания языка в Канаде предлагают работу бурильщика скважин с оплатой от 30 долларов в час. Строителям платят около 1500 долларов в месяц.

Можно устроиться на работу дальнобойщиком - нужно подтвердить права и иметь опыт работы от 5 лет - зарплата составит около 2500-3000 долларов в месяц.