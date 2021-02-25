Шахтар - Маккабі: де дивитися матч і хто переможе

Де і коли дивитися Шахтар - Маккабі

Матч двох грандів своїх країн відбудеться у Києві на "Олімпійському". Стартовий свисток прозвучить о 19:55.

Обслуговувати матч, який можна буде дивитися онлайн на каналі Футбол 1 і платформі MEGOGO, буде бригада арбітрів із Іспанії на чолі з Хосе Марією Санчесом.

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Прогноз матчу Шахтар - Маккабі

Футбольний коментатор MEGOGO Вадим Скічко вважає, що для "гірників" цей поєдинок буде радше тренуванням з підвищеною відповідальністю.

"Слабко віриться, що Маккабі здатний забити на виїзді два м'ячі. Команда доволі захисна. І два м'ячі на виїзді Шахтарю - звучить, як фантастичний сценарій. "Гірникам", звичайно, не варто розслаблятися. Вони грають у Єврокубках, де кожна команда має певні амбіції", - розповів Вадим у коментарі Styler.

Луїшу Каштру потрібно правильно розподілити зусилля своєї команди і дати більше пограти тим футболістам, які менше задіяні у попередніх поєдинках. Тобто тим, хто мав менше ігрової практики: Маркосу Антоніо, Майкону Пейрері, Євгену Коноплянці.

"Думаю, що гол Жуніора Мораеса доволі реалістичний. Давненько вже не забивав бразильський українець за Шахтар у Єврокубках. А кращої події для нього знайти неможливо! Якщо на рівні Ліги Чемпіонів він забивати не міг, бо були пошкодження тощо, то зараз він мусить грати добре з таким суперником, як Маккабі, забивати їм і нарешті відзначатися у Євросезоні 20/21", - резюмував Вадим.

Вадим Скічко (фото: instagram.com/vadym_skichko)