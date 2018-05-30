"Шел за хлебом, а вышел в небесную синь": Орлуша присвятив вірш загиблому Бабченко

Поезія опублікована в соцмережі

Російський поет і публіцист Андрій Орлов (Орлуша) присвятив вірш загиблому журналісту Аркадій Бабченко, якого 29 травня вбили в Києві. Поезію він опублікував на своїй Facebook-сторінці.

"У меня на поминках не будет еще одного

Из таких, что могли бы мне правду сказать на поминках,

Мне отмерено кем-то теперь доживать без него,

Без башки его лысой в смешных возлеглазных морщинках.

Этот "кто-то" стоял в темноте у него за спиной,

Для него мой дружок был подобен ничтожной букашке

Из таких, кого он отправлял уже на перегной, –

Типа Борьки и Пашки. Теперь вот дошло до Аркашки.

Шел за хлебом, а вышел в небесную синь.

Хлеб менты увезли, он – в крови, но для следствия – нужен.

Мы с тобой никогда не увидимся больше, прикинь.

До свиданья, дружище. Прости. До побачення, друже!"

Також поет написав, що бажає смерті тим, хто бажав смерті Аркадію.

"Отже: я, Андрій Орлов, щиро бажаю смерті всім, хто бажав смерті Аркадію Бабченко, хто скоїв це вбивство (ключові слова – "в спину"),

хто зараз радий або зловтішається. Здохніть, гниди і виродки. Здохніть скоро і болісно. Всі до одного, незалежно від національності, віросповідання, звань, чинів, віку, заслуг і колишніх досягнень. Здохніть і бійтеся зустрічі в пеклі з Бабченко на його вірному "Абрамсі", - написал Орлов.

Скріншот (facebook.com/orlusha)

Нагадаємо, що в Нацполиции назвали основну версію вбивства журналіста Аркадія Бабченко.

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