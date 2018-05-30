"Шел за хлебом, а вышел в небесную синь": Орлуша посвятил стих погибшему Бабченко

Поэзия опубликована в соцсети

Российский поэт и публицист Андрей Орлов (Орлуша) посвятил стихотворение погибшему журналисту Аркадию Бабченко, которого 29 мая убили в Киеве. Поэзию он опубликовал на своей Facebook-странице.

"У меня на поминках не будет еще одного

Из таких, что могли бы мне правду сказать на поминках,

Мне отмерено кем-то теперь доживать без него,

Без башки его лысой в смешных возлеглазных морщинках.

Этот "кто-то" стоял в темноте у него за спиной,

Для него мой дружок был подобен ничтожной букашке

Из таких, кого он отправлял уже на перегной, –

Типа Борьки и Пашки. Теперь вот дошло до Аркашки.

Шел за хлебом, а вышел в небесную синь.

Хлеб менты увезли, он – в крови, но для следствия – нужен.

Мы с тобой никогда не увидимся больше, прикинь.

До свиданья, дружище. Прости. До побачення, друже!"

Также поэт написал, что желает смерти тем, кто желал смерти Аркадию.

"Итак: я, Андрей Орлов, искренне желаю смерти всем, кто желал смерти Аркадию Бабченко, кто совершил это убийство (ключевые слова – "в спину"),

кто сейчас рад или злорадствует. Сдохните, гниды и ублюдки. Сдохните скоро и мучительно. Все до одного, вне зависимости от национальности, вероисповедания, званий, чинов, возраста, заслуг и бывших достижений. Сдохните и бойтесь встречи в аду с Бабченко на его верном "Абрамсе", - написал Орлов.

Скриншот (facebook.com/orlusha)

Напомним, что в Нацполиции назвали основную версию убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Коротко о главном за 29 мая