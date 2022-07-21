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Шкарлет сказав, яким буде навчання з 1 вересня. Чого чекати школярам і студентам?

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Четвер 21 липня 2022 18:28
Шкарлет сказав, яким буде навчання з 1 вересня. Чого чекати школярам і студентам? Фото: голова МОН України розповів про навчання у школах та вишах з 1 вересня (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Україні з 1 вересня, з початку нового навчального року, форма організації освітнього процесу залежатиме від безпекової ситуації в конкретному регіоні та населених пунктах. Міністерство освіти і науки рекомендує по можливості ввести змішаний формат в школах.

Про це 21 липня розповів голова МОН України Сергій Шкарлет в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Який формат навчання

Чиновник звертає увагу, що в тих громадах, де немає достатнього рівня безпеки, навчання в офлайні не почнеться.

Також, за умовою початку освітнього процесу, під час сигналу повітряної тривоги діти повинні переходити в притулок.

"Розклад занять і тривалість визначає заклад, форма організації освітнього процесу буде визначатися в кожній громаді окремо", - зазначив Шкарлет.

Міністерство ратує, за можливості, запровадити змішану форму навчання в школах. Але рішення буде прийматися спільно з батьками, каже міністр.

Для тих, хто обере онлайн навчання, будуть організовані окремі спеціалізовані класи, додав Шкарлет.

Яка ситуація з бомбосховищами

Говорячи про кількість бомбосховищ в школах, чиновник розповів, що зараз їх понад 23%, але "з кожним днем ситуація покращується", і нині навчальні заклади "проходять певний аудит безпеки".

Перехід з офлайну на дистанційку

За словами глави МОН, навіть за наявності в школі обладнаного сховища, батьки можуть відмовитися від очного навчання дитини і продовжити освітній процес дистанційно. Таке рішення батьки можуть приймати не колективно, а особисто, при цьому жодна дитина не буде відрахований і відсторонений від навчання.

"Не треба ніяких зборів. Для кожних батьків дитина є найціннішим скарбом. Якщо батьки побоюються вести дитину до школи - треба повідомити про це керівництво, яке зобов’язане забезпечити доступ до освітнього процесу в режимі онлайн", - наголошує Шкарлет..

Він додав, що після трагедії у Вінниці бажаючих перевести на онлайн-навчання дітей стало більше.

"Наразі немає сенсу збирати петиції, це можна вирішити в кожній конкретній школі та громаді", - каже міністр.

Навчання в університетах

Навчання у винах почнеться в різні дати. Для студентів з тимчасово окупованих територій (ТОТ) і зон бойових дій, які навчалися на платній основі і втратили фінансову можливість продовжити навчання, будуть створені умови для безплатного отримання освіти.

"Уряд ухвалив розпорядження щодо компенсації витрат закладам вищої освіти за навчання здобувачів з ТОТ і територій активних бойових дій, які тимчасово втратити можливість продовжувати оплату. Наразі це майже 14 тисяч студентів, компенсація з резервного фонду буде здійснена", - розповів Шкарлет.

Також чиновник повідомив, що діти загиблих захисників і захисниць України в негайному порядку будуть переведені на місця держзамовлення. Студентів-біженців стануть переводити на бюджет (у разі наявності вільних місць).

Раніше повідомлялося, що в Україні в школах з 1 вересня з'явиться важливе нововведення.

Додамо, перед цим ми писали, як проходитимуть уроки в школах під час повітряної тривоги.

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МОН школа Навчальний рік Сергій Шкарлет
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