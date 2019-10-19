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Зарплата IT-шників в Україні: названа колосальна сума

STYLERЖиття    19.10.2019 - 21:00
Зарплата IT-шників в Україні: названа колосальна сума
Найвищі зарплати в столиці (фото: pixabay.com)

Найвищі зарплати в Києві

Найбільше розробників розташовані в семи містах України і найвищі зарплати, як показує статистика, отримують в Києві. Але в Одесі та Львові середня зарплата .NET розробників виходить приблизно на $200 вище столичної.

У Києві розташований 41% розробників, у Харкові - 15%, у Львіві - 13%, у Дніпрі - 7%, в Одесі - 5%, у Вінниці - 4% і в Запоріжжі - 2%. Віддалено працюють лише 3,5% опитаних програмістів.

Код, Редактор Коду, Кодуваннянайвищі зарплати в столиці (фото: pixabay.com)

До речі, Львівські С++ розробники отримують десь на $400 більше столичних. А якщо порівнювати середні зарплати з мов програмування, то найнижча зарплата у Junior SQL - $610, а найвища в Senior Scala - $4 500.

Вартість послуг програміста-новачка коштує приблизно так:

  • У Києві джуніор розробник отримує - $750.
  • У Дніпрі середня зарплата початківців - $600.
  • А в Дніпрі найнижча середня зарплата для програмістів-початківців - $3400 проти $3900 в Києві і $3500 в Харкові та Львові.

Зазначимо, що жінок-розробників всього 7%. Їх кількість збільшується, але досить повільно. У середньому по ринку частка жінок у цій сфері становить 20%.

Нагадаємо, що українським вчителям приготували неприємний сюрприз: це стосується зарплат.

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