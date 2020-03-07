Шварценеггер подав в суд на росіян: збитків на 10 млн $

Арнольд Шварценеггер подав до суду на російську компанію. "Залізному Арні" не сподобалося, що росіяни без дозволу використовували його голос і обличчя в новій розробці. Що відомо про судовий процес - відео і деталі в матеріалі Styler.

Так, Шварценеггер вирішив відсудити у росіян дуже велику суму - 10 мільйонів доларів. Компанія-порушник використала обличчя "Термінатора" і імітацію його голосу.

"Викрадачами" фірмового голосу і образу з культового фільму стали виробники роботів Promobot з Пермі. Один з їхніх роботів зліплений з обличчя Арні, говорить його голосом, повторює міміку і навіть може підтримати розмову.

А щоб домогтися максимальної реалістичності, перм'яки створили і запатентували власну конструкцію обличчя, а також використали свою технологію створення штучної шкіри.

Шварценеггер подав в суд на компанію з Росії (фото: instagram.com)

Росіяни були такі горді своїми досягненнями, що вирушили на виставку CES в Лас-Вегас в січні 2020 року, де і потрапили в поле зору.

Після цього адвокат зірки звернувся до розробників з вимогою припинити використовувати образ Арні. Вони погодилися, але в лютому знову поїхали з роботом-Термінатором на виставку в Нью-Йорк.

Шварценеггер подав в суд на компанію з Росії (відео: facebook.com/elena.buhun)

Раніше ми писали, що дочка Арнольда Шварценеггера Кетрін вийшла заміж за знаменитого голлівудського актора Кріса Пратта.