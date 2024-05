Швейцария победила на Евровидении: что известно о победителе

Сколько баллов получила Швейцария

Артист Nemo из Швейцарии получил 591 балл от зрителей и жюри.

Швейцария победила на Евровидении (скриншот)

Что известно о певце Nemo

Немо Меттлер, известный под псевдонимом Nemo, родился 3 августа 1999 года в Билье, Швейцария, и сейчас ему 24 года. По знаку зодиака он Лев.

С самого детства парень увлекался музыкой и уже в юном возрасте овладел игрой на скрипке, фортепиано и барабанах.

Его музыкальный талант заметили рано, и в 18 лет он выпустил платиновый сингл и два мини-альбома, за что получил пять наград на престижной премии Swiss Music Awards.

В 2020 году молодой музыкант начал активно продвигаться за пределы своей родной страны, выпустив несколько песен на английском языке и записав альбом "Whatever Feels Right".

Меттлер выделяется уникальным и выразительным стилем: у него короткие кудри, прозрачные очки и оригинальная одежда.

В 2023 году Немо объявил о своей небинарной гендерной идентичности и попросил обращаться к нему местоимением "они".

Выступление Nemo в финале Евровидения - видео

Текст песни "The Code"

"Whoa-oh-oh

Welcome to the show, let everybody know

I'm done playing the game, I'll break out of the chains

You better buckle up, I'll pour another cup

This is my bohème, so drink it up, my friend

This story is my truth

I, I went to Hell and back

To find myself on track

I broke the code, whoa-oh-oh

Like ammonites

I just gave it some time

Now I found paradise

I broke the code, whoa-oh-oh

Yeah

Let me tell you a tale about life

'Bout the good and the bad, better hold on tight

Who decides what's wrong, what's right?

Everything is balance, everything's light

I got so much on my mind, and I been awake all night

I'm so pumped, I'm so psyched

It's bigger than me, I'm getting so hyped, like

let me taste the lows and highs

(Oh) let me feel that burning fright

(Oh) this story is my truth

I, I went to Hell and back

To find myself on track

I broke the code, whoa-oh-oh

Like ammonites

I just gave it some time

Now I found paradise

I broke the code, whoa-oh-oh

Somewhere between the O's and ones

That's where I found my kingdom come

My heart beats like a-

Somewhere between the O's and ones

That's where I found my kingdom come

My heart beats like a drum

I, I went to Hell and back

To find myself on track

I broke the code, whoa-oh-oh

Like ammonites

I just gave it some time

Now I found paradise

I broke the code, whoa-oh-oh, whoa-oh-oh".

Песня Nemo "The Code" - клип