Сидоров день: що не можна робити сьогодні, головні прикмети

В цей день вшановують мученика Сидора
Яке сьогодні свято. 27 травня 2020 року православні віруючі вшановують пам'ять святого мученика Ісидора Хиосского, який жив у III столітті на острові Хіосі. За наказом імператора Декия 249 році був зарахований на військову службу. Ісидор, будучи християнином, відмовився принести жертви язичницьким ідолам, за що його піддали тортурам, а в 251 році усікли мечем.
На Русі святого Ісидора називали Сидором, а прізвисько Бокогрей він отримав з-за того, що з цієї дати припиняли дути північні вітри. Також з цього дня прилітали з-за моря стрижі та ластівки, які вважалися провісниками тепла.
Сьогодні іменини відзначають: Микита, Максим, Марк, Олександр, Макар.
Головні прикмети цього дня:
Як ми раніше писали, ця коротка молитва на Вознесіння допоможе спокутувати всі гріхи.
Автор: Марія Соловей