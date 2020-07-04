Сигарети, кальян або вейпер? Названо найбільш шкідливий вид куріння

Куріння (ілюстративне фото: canva.com)

Сигарети з більшою ймовірністю призводять до раку та інших видів захворювань

Вчені визначили шкоду куріння кальяну, сигарет і вейпера та їх вплив на розвиток онкології, а також інших небезпечних захворювань. Вони виявили, що вейпери та кальян так само, як звичайні цигарки призводять до бессимптомного атеросклерозу, руйнуючи клітини епітелію судин. По всій видимості, це пов'язано з впливом отруйних речовин, що призводять до спазму.

Як повідомляється, вчені з США проводили дослідження видів куріння на тварин. В результаті експерименту виявилося, що всі види куріння несуть небезпеку серцево-судинних хвороб. За статистикою, кальян збільшує ризик захворювань легенів на 218%, при цьому вейпер – на 194%. Найнебезпечнішим видом куріння залишається куріння сигарет, яке збільшує ризик хронічної обструктивної хвороби на 704%.

При цьому, даних по впливу на розвиток онкологічних хвороб істотно менше. Вчені визначили, що ризик появи раку у курців звичайних сигарет підвищується до 1210% в той час, як курці кальяну підвищують небезпеку розвитку онкологічних захворювань тільки на 122%. Щодо електронних сигарет, результатів поки недостатньо для того, щоб робити висновки.

На підставі цих результатів, вчені рекомендують, під час пандемії COVID-19, звернути особливу увагу на куріння і відмовитися від шкідливої звички.

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Автор: Киселева Анна