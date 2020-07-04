ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сигарети, кальян або вейпер? Названо найбільш шкідливий вид куріння

STYLERЖиття    04.07.2020 - 16:27
Сигарети, кальян або вейпер? Названо найбільш шкідливий вид куріння
Куріння (ілюстративне фото: canva.com)

Сигарети з більшою ймовірністю призводять до раку та інших видів захворювань

Вчені визначили шкоду куріння кальяну, сигарет і вейпера та їх вплив на розвиток онкології, а також інших небезпечних захворювань. Вони виявили, що вейпери та кальян так само, як звичайні цигарки призводять до бессимптомного атеросклерозу, руйнуючи клітини епітелію судин. По всій видимості, це пов'язано з впливом отруйних речовин, що призводять до спазму.

Як повідомляється, вчені з США проводили дослідження видів куріння на тварин. В результаті експерименту виявилося, що всі види куріння несуть небезпеку серцево-судинних хвороб. За статистикою, кальян збільшує ризик захворювань легенів на 218%, при цьому вейпер – на 194%. Найнебезпечнішим видом куріння залишається куріння сигарет, яке збільшує ризик хронічної обструктивної хвороби на 704%.

При цьому, даних по впливу на розвиток онкологічних хвороб істотно менше. Вчені визначили, що ризик появи раку у курців звичайних сигарет підвищується до 1210% в той час, як курці кальяну підвищують небезпеку розвитку онкологічних захворювань тільки на 122%. Щодо електронних сигарет, результатів поки недостатньо для того, щоб робити висновки.

На підставі цих результатів, вчені рекомендують, під час пандемії COVID-19, звернути особливу увагу на куріння і відмовитися від шкідливої звички.

Нагадаємо, що раніше українцям розповіли, які продукти викликають мігрень.

Також ми писали, що лікарі з'ясували походження раку легенів у курців.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Киселева Анна

Теги Новини України сигаретыкурение
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся