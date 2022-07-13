Сильна магнітна буря накриє Землю вже сьогодні: як уберегтися від головного болю

У середу магнітна буря почне накривати Землю вже з 14 години, ближче до вечора вона досягне максимального значення - 4 балів. До ночі напруга спаде, а завтра експерти прогнозують бурю не вище 3 балів.

Такого спалаху буде достатньо, щоб виникли проблеми зі здоров'ям і нездужання можуть відчути навіть абсолютно здорові люди.

Які симптоми викликає магнітна буря

головні болі, мігрень і запаморочення

слабкість, нездужання та апатію

дзвін у вухах і шум у голові

потемніння в очах; нервозність, агресивність і дратівливість

безсоння вночі та сонливість вдень

порушення працездатності та режиму сну

депресію і тривожність

мінливість настрою

розлад травлення

почастішання або зниження серцебиття і задишку

дискомфорт і тяжкість в області серця

скачки артеріального тиску

біль в кістках, суглобах і м'язах без чіткої локалізації

біль в місцях минулих переломів або травм кісток

просто погане самопочуття

загострення хронічних захворювань

Чим інтенсивніше магнітна буря, тим більша ймовірність, що вона може вплинути не тільки самопочуття людини, але і на роботу техніки, електромережі та інтернет.

Як впоратися з впливом магнітної бурі

Дуже важливо в такі дні повноцінно висипатися, не менше 8 годин. Вранці можна прийняти контрастний душ, а ввечері - розслаблюючу ванну.

Обов'язково дотримуйтеся нормального розпорядку дня і повноцінного харчування. Віддавайте перевагу легкій їжі, з овочами та фруктами. Від шкідливих, гострих, жирних і солоних страв утримайтеся.

Скоротіть кількість кави та пийте побільше звичайної води. Допоможуть зберегти тонус трав'яні чаї. Від алкоголю відмовтеся повністю.

Фізичні вправи допоможуть зняти напругу: вранці зробіть зарядку, вдень прогуляйтеся на свіжому повітрі. А ось Інтенсивні заняття на тренажерах варто замінити походом на басейн.

Постарайтеся стримувати емоції та не вплутуватися в суперечки, конфлікти та з'ясування відносин.

Контролюйте свій пульс і тиск. Якщо є така можливість - постарайтеся відпочити в другій половині дня і не перенапружуватися.

Людям з хронічними захворюваннями потрібно мати під руками необхідні препарати та знизити фізичні й психоемоційні навантаження.