Сильна магнітна буря накриє Землю вже сьогодні: як уберегтися від головного болю

Магнітна буря середньої інтенсивності накриє Землю вже сьогодні, 13 липня. Шторм почнеться в другій половині дня і завершиться тільки до 15 липня. Експерти прогнозують до 4 балів.
Як уберегтися від впливу магнітної бурі - читайте в Styler нижче.
У середу магнітна буря почне накривати Землю вже з 14 години, ближче до вечора вона досягне максимального значення - 4 балів. До ночі напруга спаде, а завтра експерти прогнозують бурю не вище 3 балів.
Такого спалаху буде достатньо, щоб виникли проблеми зі здоров'ям і нездужання можуть відчути навіть абсолютно здорові люди.
Чим інтенсивніше магнітна буря, тим більша ймовірність, що вона може вплинути не тільки самопочуття людини, але і на роботу техніки, електромережі та інтернет.
Дуже важливо в такі дні повноцінно висипатися, не менше 8 годин. Вранці можна прийняти контрастний душ, а ввечері - розслаблюючу ванну.
Обов'язково дотримуйтеся нормального розпорядку дня і повноцінного харчування. Віддавайте перевагу легкій їжі, з овочами та фруктами. Від шкідливих, гострих, жирних і солоних страв утримайтеся.
Скоротіть кількість кави та пийте побільше звичайної води. Допоможуть зберегти тонус трав'яні чаї. Від алкоголю відмовтеся повністю.
Фізичні вправи допоможуть зняти напругу: вранці зробіть зарядку, вдень прогуляйтеся на свіжому повітрі. А ось Інтенсивні заняття на тренажерах варто замінити походом на басейн.
Постарайтеся стримувати емоції та не вплутуватися в суперечки, конфлікти та з'ясування відносин.
Контролюйте свій пульс і тиск. Якщо є така можливість - постарайтеся відпочити в другій половині дня і не перенапружуватися.
Людям з хронічними захворюваннями потрібно мати під руками необхідні препарати та знизити фізичні й психоемоційні навантаження.
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