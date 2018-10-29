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На скільки зросте "комуналка": експерт озвучив суми

STYLERЖиття    29.10.2018 - 11:16
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Експерти підрахували, як будуть рости суми в платіжках за опалення

Днями Кабмін прийняв рішення підвищити ціну на газ для населення на 23,5% з 1 листопада. Це підвищить ціни на тепло і гарячу воду на 16%. За словами энергоэксперта Валентина Землянського, у грошах це від 200 грн і вище, в залежності від опалювальної площі.

"Якщо на рахунках за гарячу воду можна заощадити, скоротивши її споживання, встановивши бойлер або підігріваючи холодну воду, на газу, за який мешканці більшості квартир у багатоповерхівках платять за нормами, а не за лічильником газу, то рахунки на опалення залежать лише від того, наскільки низькою буде температура за вікном", - сказав фахівець у коментарі "Сьогодні" і додав, що подорожавші платіжки прийдуть українцям до Нового року.

На скільки зросте &quot;комуналка&quot;: експерт озвучив суми

Ілюстративне фото (УНІАН)

Відзначимо, що зараз у Києві куб гарячої води коштує 75 грн. З листопада він може подорожчати до 87 грн. При оплаті за лічильником гігакалорія подорожчає з 1356 грн до 1573 грн. Для однокімнатної квартири площею 30 кв. м, в якій мешкають дві людини, які використовують воду з соціальним нормам (1,6 куб. м гарячої на кожного в місяць) рахунки збільшаться майже на 190 грн. Для двокімнатної квартири площею 65 кв. м, в якій проживає три людини, платіжка подорожчає на 398 грн, для "трьошки" в 90 кв. м і чотирьох осіб - на 547 грн.

А щоб менше платити за "комуналку", експерти радять українцям утеплити фасад будинку, фундамент, горище, провести монтаж теплопункту. У такому випадку після подорожчання тарифів витрати окупляться набагато швидше.

Нагадаємо, Мінсоцполітики назвали три варіанти оформлення субсидій. Там розповіли, як можна оформити субсидію на 12 місяців. Зокрема, приходити на прийом для оформлення субсидії не обов'язково: заявку можна подати через Інтернет. Прості поради, як оформити субсидію, дав і голова столичної юстиції Станіслав Куценко.

Відео: РБК-Україна

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