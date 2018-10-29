На скільки зросте "комуналка": експерт озвучив суми

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Експерти підрахували, як будуть рости суми в платіжках за опалення

Днями Кабмін прийняв рішення підвищити ціну на газ для населення на 23,5% з 1 листопада. Це підвищить ціни на тепло і гарячу воду на 16%. За словами энергоэксперта Валентина Землянського, у грошах це від 200 грн і вище, в залежності від опалювальної площі.

"Якщо на рахунках за гарячу воду можна заощадити, скоротивши її споживання, встановивши бойлер або підігріваючи холодну воду, на газу, за який мешканці більшості квартир у багатоповерхівках платять за нормами, а не за лічильником газу, то рахунки на опалення залежать лише від того, наскільки низькою буде температура за вікном", - сказав фахівець у коментарі "Сьогодні" і додав, що подорожавші платіжки прийдуть українцям до Нового року.

Ілюстративне фото (УНІАН)

Відзначимо, що зараз у Києві куб гарячої води коштує 75 грн. З листопада він може подорожчати до 87 грн. При оплаті за лічильником гігакалорія подорожчає з 1356 грн до 1573 грн. Для однокімнатної квартири площею 30 кв. м, в якій мешкають дві людини, які використовують воду з соціальним нормам (1,6 куб. м гарячої на кожного в місяць) рахунки збільшаться майже на 190 грн. Для двокімнатної квартири площею 65 кв. м, в якій проживає три людини, платіжка подорожчає на 398 грн, для "трьошки" в 90 кв. м і чотирьох осіб - на 547 грн.

А щоб менше платити за "комуналку", експерти радять українцям утеплити фасад будинку, фундамент, горище, провести монтаж теплопункту. У такому випадку після подорожчання тарифів витрати окупляться набагато швидше.

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Відео: РБК-Україна