На сколько вырастет "коммуналка": эксперт озвучил суммы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Эксперты подсчитали, как будут расти суммы в платежках за отопление

На днях Кабмин принял решение повысить цену на газ для населения на 23,5% с 1 ноября. Это повысит цены на тепло и горячую воду на 16%. По словам энергоэксперта Валентина Землянского, в деньгах это от 200 грн и выше, в зависимости от отапливаемой площади.

"Если на счетах за горячую воду можно сэкономить, сократив ее потребление, установив бойлер либо подогревая холодную воду на газе, за который жильцы большинства квартир в многоэтажках платят по нормам, а не по счетчику газа, то счета на отопление зависят лишь от того, насколько низкой будет температура за окном", - сказал специалист в комментарии "Сегодня" и добавил, что подорожавшие платежки придут украинцам к Новому году.

Иллюстративное фото (УНИАН)

Отметим, что сейчас в Киеве куб горячей воды стоит 75 грн. С ноября он может подорожать до 87 грн. При оплате по счетчику гигакалория подорожает с 1356 грн до 1573 грн. Для однокомнатной квартиры площадью 30 кв. м, в которой проживают два человека, использующие воду по социальным нормам (1,6 куб. м горячей на каждого в месяц) счета увеличатся почти на 190 грн. Для двухкомнатной квартиры площадью 65 кв. м, в которой проживают три человека, платежка подорожает на 398 грн, для "трешки" в 90 кв. м и четырех человек - на 547 грн.

А чтобы меньше платить за "коммуналку", эксперты советуют украинцам утеплить фасад дома, фундамент, чердаки, провести монтаж теплопункта. В таком случае после подорожания тарифов затраты окупятся намного быстрее.

Напомним, в Минсоцполитики назвали три варианта оформления субсидий. Там рассказали, как можно оформить субсидию на 12 месяцев. В частности, приходить на прием для оформления субсидии не обязательно: заявку можно подать через Интернет. Простые советы, как оформить субсидию, дал и глава столичной юстиции Станиславу Куценко.

Видео: РБК-Украина