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Скоцик чинить тиск на Мінюст – Аграрна партія України

STYLERЖиття    27.10.2018 - 09:59
Фото: Віталий Скоцик (прес-служба)
Фото: Віталий Скоцик (прес-служба)

Причиною є дії чиновників

В четвер, 25 жовтня 2018 року біля Міністерства юстиції України відбувся мітинг, який організував екс-керівник Аграрної партії України Віталій Скоцик та колишні працівники центрального апарату. Протестувальники звинуватили Мінюст у ніби-то незаконності прийнятих рішень – офіційної заміни голови партії в "Єдиному Реєстрі громадських формувань".

Про це повідомляє прес-служба партії.

Аграрна партія України на своїй сторінці офіційно повідомляє, що "повноваження Скоцика Віталія Євстафійовича, як Голови Партії, достроково припинені З’їздом Партії, який відбувся 12 вересня 2018 року. Окрім цього, Скоцик Віталій взагалі не є членом Аграрної партії України, оскільки його було виключено з Партії у зв’язку з грубим порушенням ним Статуту Партії та вчиненням дій, які завдають шкоди авторитету та дискредитують керівний орган Партії та Партію вцілому".

Окрім цього, як зазначається у повідомленні, Міністерство юстиції України прийняло рішення про державну реєстрацію змін у складі керівних органів Аграрної партії України виключно на підставі правового аналізу наданих для державної реєстрації документів та після ретельної юридичної експертизи, у повній відповідності до вимог закону.

В Аграрній партії переконані, що це виключно провокаційні дії, що штучно організовує Скоцик Віталій, який фінансується певним одіозним олігархом для того, щоб всіма можливими методами спробувати маніпулювати думками суспільства та зумисно чинити тиск на прийняття офіційних рішень.

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