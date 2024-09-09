Скрипят двери? Вот почему это бывает и как это исправить

Основные причины скрипа

Скрип металлической двери обычно возникает из-за повышенного трения в петлях или неправильной установки. Рассмотрим две основные причины:

Изношенные или сухие петли. Это самая частая причина. Если петли долго не смазывались, металл начинает тереться друг о друга, вызывая скрип.

Это самая частая причина. Если петли долго не смазывались, металл начинает тереться друг о друга, вызывая скрип. Неправильная установка дверей. Если дверь неправильно выровнена, она может тереться о коробку, что также создает скрипучий звук.

Если дверь скрипит из-за трущихся о дверную коробку, проблема может заключаться в неправильной установке. Чаще это случается с деревянными коробками, где петли могут отходить от дерева через расшатанные шурупы. В этом случае можно попытаться подкрутить шурупы или переставить петли.

Как смазать дверные петли

Если скрип вызывают петли, следует их смазать. Для этого понадобится машинная смазка или графитовая пудра.

Подложите под дверь деревянный клин или другой инструмент, чтобы немного приподнять полотно.

Осторожно залейте несколько капель машинного масла в просвет между петлями. После этого несколько раз откройте и закройте дверь, чтобы масло распределилось равномерно.

Если нет машинной смазки, можно использовать графитовую пудру или даже грифель карандаша. Графит хорошо смазывает петли и действует дольше масла.

Вот еще несколько средств, которые помогут избавиться от скрипа:

Солидол - хорошо работает в диапазоне температур от -35 до +650°C.

- хорошо работает в диапазоне температур от -35 до +650°C. Циатим - подходит для внутреннего и наружного использования.

- подходит для внутреннего и наружного использования. Литол - эффективен в температурном диапазоне от -40 до +1200°C.

- эффективен в температурном диапазоне от -40 до +1200°C. WD-40 - универсальное средство, но его нужно использовать регулярно.

Не используйте растительное масло или воск, поскольку они накапливают пыль и могут способствовать износу двери.

WD-40 - универсальное средство (фото: Freepik.com)

Что делать, если дверь новая, но уже скрипит?

Если новая дверь начала скрипеть сразу после установки, это может свидетельствовать о некачественной работе установщиков или неправильной геометрии дверного полотна. В таком случае следует обратиться к специалистам, которые устанавливали дверь, и потребовать устранения недостатков.

Китайские двери не обязательно означают низкое качество, но они могут скрипеть из-за скопления пыли или некачественной установки. Для решения проблемы можно: