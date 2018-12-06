Скверні справи в Києві: чому суди скасовують рішення про сквери

Фото: Сквери в Києві (РБК-Україна)

Часто на ділянках, де в Києві створюють сквери, вже є нерухоме майно або земля перебуває в оренді

Депутати Київської міської ради періодично звітують перед своїми виборцям про надання певним земельним ділянкам статус скверу, що має убезпечити їх від забудови. Проте, досліджуючи судову практику, можна дійти висновку, що доволі часто Київрада безпідставно приймає рішення про створення скверу там, де є вагомі підстави для оскарження цих рішень.

Пов’язано це з тим, що на земельній ділянці, на якій вирішили створити сквер, знаходиться нерухоме майно або вона перебуває в оренді. Це наштовхує на думку, що в Київраді або готують неякісні рішення, або такими рішеннями намагаються вплинути на осіб, які користуються земельною ділянкою на законних підставах. Для наочності розглянемо декілька прикладів таких рішень.

І. 17 лютого 2015 року Київрада прийняла рішення "Про надання статусу скверу земельній ділянці на Андріївському узвозі, 34-б у Подільському районі м. Києва" № 83/948.

Здавалося б, що поганого в тому, що Київрада надала земельній ділянці статус скверу. Проте виявилось, що рішення про створення скверу на ділянці площею всього 0,06 га (600 кв.м.) порушує права громадянина Великобританії Вінклера Річарда Ентоні на нежитловий будинок, який займає майже усю площу скверу (558,02 кв.м). Справа в тім, що цей будинок існує лише на папері.

Право власності на нього Річард Вінклер набув ще в 2005 році, коли купив його через торгове представництво у Республіки Татарстан (РФ). Проте, за 10 років в цьому будинку трапилась сильна пожежа, внаслідок якої він зазнав сильних ушкоджень. Наразі залишки будинку розібрали, і від нього і сліду не лишилося.

Фото: скріншот (google maps)

Проте це не завадило власнику віртуального будинку подати позов до Окружного адміністративного суду м. Києва та скасувати рішення Київради, оскільки сквер не може розміщуватися на земельній ділянці, де за документами знаходиться будинок. Отже, рішення про створення скверу в цьому місці було наперед провальним, однак це не зупинило Київраду в прийнятті відповідного рішення. Але це не єдиний подібний випадок.

ІІ. 23 травня 2018 року Київрада приймає рішення "Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Вільшанській, 2-б у Печерському районі м. Києва" № 837/4901. Відповідно до цього рішення, площа скверу становить 1,69 га (кадастровий номер 8000000000:82:138:0098). При цьому слід зазначити, що ще в 2013 році Київрада включала цю земельну ділянку до території іншого скверу, однак в 2016 році суд скасував таке рішення Київради, оскільки спірну земельну ділянку орендує ТОВ "Інноваційна будівельна компанія" під будівництво і договір оренди не було розірвано.

Тож, повторне надання статусу скверу цій ділянці не могло не стати підставою для нового позову. Компанія ТОВ "Інноваційна будівельна компанія" подала до Окружного адміністративного суду м. Києва позов про визнання неправомірним та скасування рішення Київради про створення скверу, і суд його задовольнив.

Результат судового розгляду був цілком очікуваний, оскільки для того, щоб створити сквер, слід припинити дію договору оренди, а не приймати рішення про створення скверу на земельній ділянці, яка була віддана під будівництво.

Фото: map.land.gov.ua

ІІІ. 24 вересня 2015 року Київрада прийняла рішення "Про надання статусу скверу земельній ділянці на перетині Стратегічного шосе та проспекту Науки у Голосіївському районі м. Києва" №8/1911. Відповідно до цього рішення, земельна ділянка площею 0,12 га отримала статус скверу, при цьому до скверу увійшла земельна ділянка площею 0,0798 га (кадастровий номер 8000000000:79:243:0006), яка знаходиться в оренді ТОВ "СБС-Надія" з 2003 року.

Оскільки статус скверу не передбачає можливість здійснювати будівництво та обслуговування об’єктів на такій ділянці, ТОВ "СБС-Надія" подало позов до Господарського суду міста Києва про скасування рішення №8/1911 в частині надання статусу скверу земельній ділянці розміром 0,0798 га.

Суд позов задовольнив, оскільки зміна цільового призначення земельної ділянки із земель житлової та громадської забудови до земель рекреаційного призначення порушує права орендаря, так як фактично позбавляє його можливості використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору оренди.

Фото: map.land.gov.ua

Деякі рішення Київради про створення скверів, які були скасовані в судах:

1. Рішення Київської міської ради "Про надання статусу скверу земельній ділянці площею 0,94га на проспекті Героїв Сталінграда, 44-б в Оболонському районі м. Києва" від 25.12.2014 № 733/733. Скасовано рішенням Господарського суду міста Києва від 05.04.2016 року.

2. Рішення Київської міської ради "Про надання статусу скверу земельній ділянці на вул. Академіка Заболотного, 94 у Голосіївському районі м. Києва" від 01.06.2017 № 432/2654. Скасовано рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 13.04.2018 року.

3. Рішення Київської міської ради "Про надання статусу скверу земельній ділянці площею 1,22 га на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиці Академіка Корольова у Святошинському районі м. Києва" від 01.11.2012 №245/8529. Скасовано рішенням Господарського суду міста Києва від 18.08.2014 року.

Довідка:

Відповідно до законодавства, сквер - це упорядкована й озеленена ділянка площею від 0,02 га до 2,0 га, яка призначена для короткочасного відпочинку населення.