Скверные дела в Киеве: почему суды отменяют решения о скверах

Фото: Скверы в Киеве (РБК-Украина)

Часто на участках, где в Киеве создают скверы, уже есть недвижимое имущество или же земля находится в аренде

Депутаты Киевского городского совета периодически отчитываются перед своими избирателям о предоставлении определенным земельным участкам статус сквера, что должно обезопасить их от застройки. Однако, исследуя судебную практику, можно прийти к выводу, что довольно часто Киевсовет безосновательно принимает решение о создании сквера там, где есть веские основания для обжалования этих решений.

Связано это с тем, что на земельном участке, на котором решили создать сквер, находится недвижимое имущество или она находится в аренде. Это наталкивает на мысль, что в Киевсовете или готовят некачественные решения, или такими решениями пытаются повлиять на лиц, которые пользуются земельным участком на законных основаниях. Для наглядности рассмотрим несколько примеров таких решений.

І. 17 февраля 2015 года Киевсовет принял решение "О предоставлении статуса сквера земельному участку на Андреевском спуске, 34-б в Подольском районе. Киева" № 83/948.

Казалось бы, что плохого в том, что Киевсовет предоставил земельному участку статус сквера. Однако оказалось, что решение о создании сквера на участке площадью всего 0,06 га (600 кв. м.) нарушает права гражданина Великобритании Винклера Ричарда Энтони на нежилой дом, который занимает почти всю площадь сквера (558,02 кв.м). Дело в том, что этот дом существует только на бумаге.

Право собственности на него Ричард Винклер приобрел еще в 2005 году, когда купил его через торговое представительство в Республики Татарстан (РФ). Однако, за 10 лет в этом доме случился сильный пожар, в результате которого он получил сильные повреждения. Сейчас остатки дома разобрали, и от него не осталось и следа.

Фото: скриншот (google maps)

Однако это не помешало владельцу виртуального дома подать иск в Окружной административный суд города Киева и отменить решение Киевсовета, поскольку сквер не может размещаться на земельном участке, где по документам находится дом. Итак, решение о создании сквера в этом месте было заведомо провальным, однако это не остановило Киевсовет в принятии соответствующего решения. Но это не единственный подобный случай.

II. 23 мая 2018 года Киевсовет принимает решение "О предоставлении статуса сквера земельному участку на вул. Ольшанской, 2-б в Печерском районе г. Киева" № 837/4901. Согласно этому решению, площадь сквера составляет 1,69 га (кадастровый номер 8000000000:82:138:0098). При этом следует отметить, что еще в 2013 году Киевсовет включал этот земельный участок к территории другого сквера, однако в 2016 году суд отменил это решение Киевсовета, поскольку спорный земельный участок арендует ООО "Инновационная строительная компания" под строительство и договор аренды не был расторгнут.

Поэтому повторное предоставление статуса сквера этому участку не могло не стать поводом для нового иска. Компания ООО "Инновационная строительная компания" подала в Окружной административный суд. Киева иск о признании неправомерным и отмене решения Киевсовета о создании сквера, и суд его удовлетворил.

Результат судебного разбирательства был вполне ожидаемый, поскольку для того, чтобы создать сквер, следует прекратить действие договора аренды, а не принимать решение о создании сквера на земельном участке, который был отдан под строительство.

Фото: map.land.gov.ua

III. 24 сентября 2015 года Киевсовет принял решение "О предоставлении статуса сквера земельному участку на пересечении Стратегического шоссе и проспекта Науки в Голосеевском районе г. Киева" №8/1911. Согласно данному решению, земельный участок площадью 0,12 га получила статус сквера, при этом в сквер вошла земельный участок площадью 0,0798 га (кадастровый номер 8000000000:79:243:0006), которая находится в аренде ООО "СБС-Надія" с 2003 года.

Поскольку статус сквера не подразумевает возможность осуществлять строительство и обслуживание объектов на таком участке, ООО "СБС-Надія" подало иск в Хозяйственный суд города Киева об отмене решения №8/1911 в части предоставления статуса сквера земельному участку размером 0,0798 га.

Суд удовлетворил иск, поскольку изменение целевого назначения земельного участка из земель жилой и общественной застройки к землям рекреационного назначения нарушает права арендатора, так как фактически лишает его возможности использовать земельный участок в соответствии с условиями договора аренды.

Фото: map.land.gov.ua

Некоторые решения Киевсовета о создании скверов, которые были отменены в судах:

1. Решение Киевского городского совета "О предоставлении статуса сквера земельному участку площадью 0,94 га на проспекте Героев Сталинграда, 44-б в Оболонском районе г. Киева" от 25.12.2014 № 733/733. Отменено решением Хозяйственного суда города Киева от 05.04.2016 года.

2. Решение Киевского городского совета "О предоставлении статуса сквера земельному участку на вул. Академика Заболотного, 94 в Голосеевском районе г. Киева" от 01.06.2017 № 432/2654. Отменено решением Окружного административного суда города Киева от 13.04.2018 года.

3. Решение Киевского городского совета "О предоставлении статуса сквера земельному участку площадью 1,22 га на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева в Святошинском районе г. Киева" от 01.11.2012 №245/8529. Отменено решением Хозяйственного суда города Киева от 18.08.2014 года.

Справка:

Согласно законодательству, сквер - благоустроенный и озелененный участок площадью от 0,02 га до 2,0 га, который предназначен для кратковременного отдыха населения.