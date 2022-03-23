Дивіться відео, як чеченці б'ють російських окупантів під Києвом

У мережі показали, як чеченські бійці, які воюють на боці України проти російського загарбника, б'ють окупантів під Києвом - в районі Бучі та Гостомеля.

Зауважимо, що мова йде про бійців Міжнародного миротворчого батальйону імені Шейха Мансура.

"Ми маємо консолідуватися проти терору над чеченським народом, який відбувається з мовчазної згоди президента Росії Путіна. Об'єднавшись разом, ми стаємо єдиним цілим, бо єдність є нашою силою", - йдеться у описі відео.

"Ми публікуємо цей документальний відеоматеріал з освітньою метою, щоб розповісти людям правду, якою вона є насправді", - додали автори.

Також є відео, в якому чеченські бійці говорять, що "дали порцію свинцю" російським окупантам під Києвом, яких там було близько 200 чоловік.

При цьому чеченці знищили три російські танки.

Що відомо про БШМ

Цей батальйон є добровольчим збройним формуванням, що з 2014 року бере участь у російсько-українській війні на стороні Збройних сил України і складається переважно з чеченців, які емігрували з РФ після російсько-чеченських воєн.

Батальйон під командуванням Мусліма Чеберлоєвського (псевдо) названий на честь першого імама Кавказу, лідера кавказьких горян наприкінці XVIII століття, який активно боровся проти окупації Чечні Російською імперією.

Зараз бійці батальйону імені Шейха Мансура, як і воїни батальйону імені Джохара Дудаєва, наводять найбільше страху на так званих "кадирівців" і їхнього ватажка.