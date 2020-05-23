Знімати заборони в Україні потрібно у всіх регіонах: експерт різко висловився про карантин

Карантин в Україні (фото: РБК-Україна)

Експерт з питань місцевого самоврядування розповів про адаптивний карантин

В Україні кілька областей визнали не готовими за критеріями МОЗ до другого етапу ослаблення карантину, розпочатому 22 травня. Водночас директор Інституту розвитку територій Юрій Ганущак наголошує, що знімати обмеження потрібно у всіх регіонах.

Експерт по адмінреформі переконаний, що рішення про точковий характер заборон з урахуванням регіональних особливостей потрібно було вводити з самого початку. Про це передає видання "Слово і діло".

"Треба негайно відновлювати економіку й залишати карантинні заходи для певних приміщень. Навіть не для регіонів і не для районів, а для приміщень. Я не знаю жодного випадку, коли заражалися на вулиці", - зазначив Ганущак.

Зараз епідеміологічна ситуація з COVID-19 у Києві, Чернівецькій, Рівненській, Львівській, Закарпатській та Волинській областях не демонструє поліпшення. В даних регіонах новий етап ослаблення карантину не реалізується.

На думку експерта з питань місцевого самоврядування, карантин треба застосовувати вибірково до приміщень та закладів, де знаходяться окремі групи населення.

Експерт зауважує, що всі регіони повинні бути відкриті одночасно.

"Законом передбачено ухвалення рішень регіонами щодо того чи іншого порядку? Хто це має вирішувати? Мабуть, тільки уряд. Треба виходити з того, що так звана епідемія здається дуже дивною. Це щось на кшталт того, як стріляти із гармати по горобцях. Тобто паралізували на вимогу санітарного лікаря діяльність всієї держави, щоб врятувати 500 осіб. Заходи просто не співрозмірні із тією небезпекою, яку ми маємо", - сказав Ганущак.

Експерт пояснив, що спочатку уряд повинен був надати можливість регіонам визначати порядок обмежувальних заходів.

Раніше ми писали про те, що в Дніпрі з 24 травня вирішили послабити карантин, попри рекомендації МОЗ. У громадському транспорті міста дозволять їздити без спеціальних перепусток. При цьому дотримання санітарних норм зберігається, як і вимоги по певній кількості пасажирів у салоні.

Зазначимо, що раніше сьогодні раніше на офіційному сайті МОЗ була розміщена оновлена таблиця областей щодо готовності до ослаблення карантину, в якій 9 областей не відповідали критеріям. При цьому вже через пару годин у прес-службі Офісу президента поінформували про неготовність до зняття заборон лише в 6 областях.

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Автор: Володимир Костирін