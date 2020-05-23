Снимать запреты в Украине нужно во всех регионах: эксперт резко высказался о карантине

Карантин в Украине (фото: РБК-Украина)

Эксперт по вопросам местного самоуправления рассказал об адаптивном карантине

В Украине несколько областей признали не готовыми по критериям Минздрава ко второму этапу ослабления карантина, начатому 22 мая. В то же время директор Института развития территорий Юрий Ганущак подчеркивает, что снимать ограничения нужно во всех регионах.

Эксперт по админреформе убежден, что решение о точечном характере запретов с учетом региональных особенностей нужно было вводить с самого начала. Об этом передает издание "Слово и дело".

"Надо немедленно восстанавливать экономику и оставлять карантинные меры для определенных помещений. Даже не для регионов и не для районов, а для помещений. Я не знаю ни одного случая, когда заражались на улице", - отметил Ганущак.

Сейчас эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Киеве, Черновицкой, Ровенской, Львовской, Киевской, Закарпатской и Волынской областях не демонстрирует улучшения. В данных регионах новый этап ослабления карантина не реализуется.

По мнению эксперта по вопросам местного самоуправления, карантин надо применять избирательно к помещениям и заведениям, где находятся отдельные группы населения.

Эксперт подчеркнул, что все регионы должны быть открыты одновременно.

"Законом предусмотрено принятие решений регионами относительно того или иного порядка? Кто это должен решать? Пожалуй, только правительство. Надо исходить из того, что так называемая эпидемия кажется очень странной. Это что-то вроде того, как стрелять из пушки по воробьям. То есть парализовали по требованию санитарного врача деятельность всего государства, чтобы спасти 500 человек. Мероприятия просто не соизмеримы с той опасностью, которую мы имеем", - сказал Ганущак.

Эксперт пояснил, что изначально правительство должно было предоставить возможности регионам определять порядок ограничительных мер.

Ранее мы писали о том, что в Днепре с 24 мая решили ослабить карантин, несмотря на рекомендации Минздрава. В общественном транспорте города разрешат ездить без специальных пропусков. При этом соблюдение санитарных норм сохраняется, как и требования по определенному количеству пассажиров в салоне.

Отметим, что ранее сегодня ранее на официальном сайте Минздрава была размещена обновленная таблица областей по готовности к ослаблению карантина, в которой 9 областей не соответствовали критериям. При этом уже через пару часов в пресс-службе Офиса президента проинформировали о неготовности к снятию запретов только в 6 областях.

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Автор: Владимир Костырин