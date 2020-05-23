Еще в одном городе ослабят карантин, несмотря на рекомендации МОЗ

В Днепре в общественном транспорте разрешат ездить без пропусков (фото: РБК-Украина)

В общественном транспорте в Днепре решили отменить проезд по спецпропускам

В Днепре в общественном транспорте разрешат ездить без специальных пропусков. Так, с 24 мая, в Днепре вводится адаптивное смягчение карантинных норм, которое предусматривает возможность проезда в общественном транспорте без специальных билетов. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Днепра.

Согласно решению местных властей, начиная с 24 мая в Днепре внедряется адаптивное смягчение карантина. С 00:01 24 мая городские маршруты электро- и автобусного транспорта будут доступны для всех гостей и жителей города без специальных билетов. При этом отмечается, что соблюдение санитарных норм сохраняется. Несмотря на ослабление карантина, требования по количеству пассажиров в салоне останется прежним.

Также уточняется, что новым "пропуском" в общественном транспорте будет обязательное наличие маски и перчаток. Без этих средств самозащиты пускать в транспорт запрещено.

Уже с 25 мая, с понедельника, в Днепре начнут курсировать автобусные маршруты третьего этапа: 11, 36, 42, 44, 60, 95-А, 156-А, 177. Местные власти пока не приняли решение о дате открытия метрополитена и возобновлении других городских маршрутов. Местные власти обещают сообщить об этом позже.

Стоит отметить, что ранее Министерство здравоохранения Украины обновило таблицу готовности областей к следующему этапу ослабления карантина. Так, 9 областей по состоянию на сегодня не соответствуют критериям Минздрава. Среди них и Днепр.

Напомним, что с 22 мая в Украине начался режим адаптивного карантина, при котором ограничения ослабляют в каждой области отдельно, а не на всей территории сразу. Так, во многих регионах частично восстановлено городское и областное транспортное сообщение.

Также РБК-Украина писало, что общественный транспорт в Киеве запустят уже сегодня, несмотря на рекомендации МОЗ. Транспорт выйдет на маршруты уже в 12 часов.

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Автор: Анна Ярошенко