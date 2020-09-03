Поради бізнес-лідерів: як пандемія змінила формат роботи і способи спілкування

Пандемія COVID-19 прискорила перехід до дистанційної роботи

На думку експертів, зміни, що виникли, не стихійні, вони відображають поточні тенденції

За останні кілька десятиліть відбулася революція в спілкуванні, створивши світ, в якому ми можемо бачити друзів і родичів з усього світу одним натиском кнопки.

Пандемія COVID-19 прискорила перехід до дистанційної роботи. В результаті збільшилася кількість компаній, що використовують технології для спілкування зі своїми колегами.

Під час дискусії "Зустрічайте творців змін" від The Economist топ-менеджери Slack, Philip Morris та інших компаній поділилися, як змінилася їхнє професійне життя у зв'язку з пандемією. Пропонуємо ознайомитися з головними меседжами.

Йохан Баттінг, віце-президент з продажу в регіоні Європи, Близького Сходу і Африки (ЕБВА) компанії Slack, заявив, що відмовляється вважати офіс стандартом продуктивності.

"Я бачу, що є команди та відділи, які з віддаленим режимом роботи стали більш результативні. Тому поточна мета — це зрозуміти, який набір інструментів допомагає співробітникам бути ефективними як в режимі офісної роботи, так і в режимі віддаленої", — каже він.

Крім того, Йохан Баттінг вважає, що персоналу компанії необхідна довіра менеджменту.

"Кожен співробітник, перебуваючи на своєму місці, знає, як йому краще працювати, усвідомлюючи відповідальність, яка на ньому лежить. Йому потрібно довіряти, а не диктувати, як і що робити", — упевнений експерт.

Для Маріан Зальцман, старшого віце-президента з комунікацій Philip Morris International, кращим рішенням у світі майбутнього стане розуміння, що "аграрний" режим дня (вставати і лягати з сонцем) — це пережиток минулого.

"У добі є 24 години, з яких тільки 6-8 нам потрібно на повноцінний сон. В інші години людина може поєднувати роботу з навчанням, розвитком і відносинами", — каже вона.

Поллі Кертіс, екс-редактор Tortoise Media, розповідає про те, що їй стало легше розділяти роботу й особисте життя.

"Адже коли в робочий час по будинку бігають діти і кричать з усіх боків, реальність ділиться на робочу і неробочу з легкістю", — розповідає вона. Цей навик дозволяє бути більш продуктивною.

Споживання інформації

Експерти також розмірковували про споживання новин у новій реальності. Всі прийшли до висновку, що суспільство не просто має абстрагуватися від інформаційного і новинного шуму, але і навчитися бути ефективним у виборі джерел інформації, водночас не забуваючи прислухатися до несхожих думок.

Тому, вважає Маріан Зальцман, уряди і школи повинні вчити грамотному споживанню контенту. Як і корпорації повинні бути впевнені в тому, що їхні співробітники володіють медіа-грамотністю, а значить і критичним мисленням.

В умовах законодавчих обмежень тютюновим компаніям доводиться шукати нові способи досягати аудиторію онлайн. Маріан Зальцман розповіла, що для Phillip Morris в онлайн комунікаціях пріоритетом є не продукт, а донесення корисної інформації, наприклад про концепцію зниження шкоди (harm reduction), нові наукові методології та результати. Це дає можливість залучатися до діалогу з аудиторією, слухати, що говорять інші сторони.

Потенціал доповненої і віртуальної реальності змінює те, як ми комунікуємо один з одним, а також взаємодіємо з нашим навколишнім середовищем. Через різні обставини суспільству доводиться швидше пристосовуватися до таких змін.

Однак, переконані експерти, що, хоч це і відбувається дуже швидко, зміни, що виникли, не стихійні, а дійсно відображають поточні тенденції.