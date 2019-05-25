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Рятувальник збив на смерть двох школярів під Кропивницьким: моторошні подробиці

STYLERЖиття    25.05.2019 - 13:05
Рятувальник збив на смерть двох школярів під Кропивницьким: моторошні подробиці
Ілюстративне фото: pixabay.com)

Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння

21 травня у Вільшанці Кіровоградської області, працівник рятувальної служби збив двох школярів. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, що і стало наслідком аварії. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Трагедія сталася близько 22:00 у вівторок. Рятувальник на автомобілі Volkswagen їхав у справах. Не впоравшись з управлінням він збив пішоходів, які переходили дорогу.

Зазначено, що хлопець і дівчина - учні Вільшанської школи - поверталися від вчителя, проте додому потрапити їм так і не вдалося. Від отриманих травм діти померли в лікарні.

Подія шокувала місцевих: в школі відмінили останній дзвінок, а на похорон закоханих підлітків, які планували одружитися, прийшли практично всі односельці. Місцеві обурюються, стверджуючи, що однією з причин загибелі школярів стала відсутність у лікарні необхідного забезпечення.

До речі, як пізніше показала експертиза, доза алкоголю в крові водія перевищувала допустиму норму майже у 8 разів. Зловмиснику загрожує покарання, деталі події з'ясовуються.

Відео: YouTube/Сьогодні)

Нагадаємо, що воїн ВСУ з позивним "Моряк" загинув у страшному ДТП.

До речі, під Києвом виявили поворот, який жителі місцевих селищ називають "проклятим місцем".

Раніше повідомлялося, що у ДТП у Києві постраждала чотирирічна дівчинка та її 27-річний батько, ветеран АТО. Водія Renault відкинуло на пішохідний перехід, який у цей час перетинали батько з дочкою.

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