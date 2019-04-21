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Порятунок життя: ЗСУ показали, як приходять на допомогу воїнам на Донбасі

STYLERЖиття    21.04.2019 - 13:51
Порятунок життя: ЗСУ показали, як приходять на допомогу воїнам на Донбасі
Порятунок українських воїнів (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Українські військові показали, як проходить порятунок своїх бійців

Порятунок українських бійців - одне з головних завдань на полі битви. ЗСУ продемонстрували, як вони справляються з цим завданням під час бойових дій на Донбасі. Відео опубліковано на сторінці Операції об'єднаних сил в Facebook.

ООС зазначили, що в окремої десантно-штурмової бригади, яка виконує бойові завдання на Приазов'ї, заняття з тактичної медицини і тренування по евакуації поранених проводяться регулярно.

Завдяки цьому кожен десантник володіє необхідними практичними навичками надання першої медичної допомоги.

Порятунок українських вояків (відео: facebook.com/pressjfo.news)

При цьому до проведення занять в якості інструктора часто приєднується командир евакуаційного відділення військового мобільного госпіталю молодший сержант Юлія Паєвська - відома волонтер і парамедик, організатор і керівник евакуаційної команди "Ангели Тайри".

"Під час виконання бойових завдань навіть найбільш підготовлений воїн може в будь-який момент отримати поранення. З цього моменту починається відлік так званої "золотої години" - періоду, за який військовослужбовцю необхідно надати першу допомогу і доставити його в стабілізаційний пункт або до медичного закладу. Тоді у нього високі шанси вижити", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що офіцери Військово-морських сил ЗСУ звернулися до українського народу та до кандидатів на пост президента України.

Раніше повідомлялося про те, що в мережі з'явилося захоплююче відео ліквідації російського окупанта, яке вразило мережа.

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