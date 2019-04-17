ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Снайпер - профі! Відео ліквідації російського окупанта вразило мережу

STYLERВійна    17.04.2019 - 12:44
Снайпер - профі! Відео ліквідації російського окупанта вразило мережу
Фото: колаж РБК-Україна

На Донбасі в зоні ООС український снайпер відповів бойовикам на постійні обстріли

Снайпер ЗСУ ліквідував бойовика-кулеметника на Донбасі в зоні проведення ООС. Як повідомив український офіцер Анатолій Штефан "Штірліц", це сталося на Донецькому напрямку. Також він опублікував в мережі відповідне відео.

На ролику видно, після постріла снайпера один з бойовиків, озброєний кулеметом, падає на землю без ознак життя. Другий окупант, схилившись, тікає геть.

Снайпер - профі! Відео ліквідації російського окупанта вразило мережу

Снайпер ООС ліквідував окупанта (фото: скріншот)

Офіцер зазначив, що російсько-окупаційні війська щодня ігнорують Мінські домовленості і постійно провокують підрозділи ООС вогнем з різних видів зброї і калібрів, атаками ДРГ та вогнем снайперів.

"Цього разу на Донецькому напрямку, адекватно відповівши на провокації, снайпер ОС вжалив кулеметника окупантів і відправив його для подальшого проходження служби у "200-у бригаду", - йдеться в повідомленні.

Відео: YouTube / Анатолій Штірліц

В коментарях до повідомлення користувачі мережі захоплюються майстерністю снайпера і дякують на захист України від окупантів-інтервентів.

  • Не задалася прогулянка у сепарні;
  • Тепер підземний кулеметник;
  • Відмінний постріл! Профі! Довго куля летіла, відстань більше кілометра схоже;
  • Яке це відстань? Відео вважається близьким, а по звуку пострілу - здається далеченько...
  • Молодці!
  • Оркам залізобетон!

Як повідомлялося раніше, 15 квітня на Донбасі українські військові відбили напад ворожої ДРГ, а бійці групи К-2 54 ОМБр ліквідували ВОП окупантів. Противник зазнав значних втрат в живій силі.

Також ми писали про те, що нещодавно на Донбасі військові з полку "Азов" ліквідували ворожу БМП-1 на Світлодарській дузі в селищі Доломітне, яку окупанти ховали біля житлових будинків.

Нагадаємо, що в зоні проведення операції ООС на Донбасі два снайпера ЗС за 1,5 місяця ліквідували 12 бойовиків російсько-окупаційних військ.

Хотіла взяти Донецьк: з'явилося невідоме інтерв'ю з Яною Червоною Ворог не повинен зміцнюватися: військові покарали окупантів за обстріли (відео)
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Збройні сили УкраїниДонбасООС
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся