Снайпер - профі! Відео ліквідації російського окупанта вразило мережу

Фото: колаж РБК-Україна

На Донбасі в зоні ООС український снайпер відповів бойовикам на постійні обстріли

Снайпер ЗСУ ліквідував бойовика-кулеметника на Донбасі в зоні проведення ООС. Як повідомив український офіцер Анатолій Штефан "Штірліц", це сталося на Донецькому напрямку. Також він опублікував в мережі відповідне відео.

На ролику видно, після постріла снайпера один з бойовиків, озброєний кулеметом, падає на землю без ознак життя. Другий окупант, схилившись, тікає геть.

Снайпер ООС ліквідував окупанта (фото: скріншот)

Офіцер зазначив, що російсько-окупаційні війська щодня ігнорують Мінські домовленості і постійно провокують підрозділи ООС вогнем з різних видів зброї і калібрів, атаками ДРГ та вогнем снайперів.

"Цього разу на Донецькому напрямку, адекватно відповівши на провокації, снайпер ОС вжалив кулеметника окупантів і відправив його для подальшого проходження служби у "200-у бригаду", - йдеться в повідомленні.

Відео: YouTube / Анатолій Штірліц

В коментарях до повідомлення користувачі мережі захоплюються майстерністю снайпера і дякують на захист України від окупантів-інтервентів.

Не задалася прогулянка у сепарні;

Тепер підземний кулеметник;

Відмінний постріл! Профі! Довго куля летіла, відстань більше кілометра схоже;

Яке це відстань? Відео вважається близьким, а по звуку пострілу - здається далеченько...

Молодці!

Оркам залізобетон!

Як повідомлялося раніше, 15 квітня на Донбасі українські військові відбили напад ворожої ДРГ, а бійці групи К-2 54 ОМБр ліквідували ВОП окупантів. Противник зазнав значних втрат в живій силі.

Також ми писали про те, що нещодавно на Донбасі військові з полку "Азов" ліквідували ворожу БМП-1 на Світлодарській дузі в селищі Доломітне, яку окупанти ховали біля житлових будинків.

Нагадаємо, що в зоні проведення операції ООС на Донбасі два снайпера ЗС за 1,5 місяця ліквідували 12 бойовиків російсько-окупаційних військ.