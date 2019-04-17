ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Снайпер - профи! Видео ликвидации российского оккупанта поразило сеть

STYLERВойна    17.04.2019 - 12:44
Снайпер - профи! Видео ликвидации российского оккупанта поразило сеть
Фото: коллаж РБК-Украина

На Донбассе в зоне ООС украинский снайпер ответил боевикам на постоянные обстрелы

Снайпер ВСУ ликвидировал боевика-пулеметчика на Донбассе в зоне проведения ООС. Как сообщил украинский офицер Анатолий Штефан "Штирлиц", это произошло на Донецком направлении. Также он опубликовал в сети соответствующее видео.

На ролике видно, после выстрела снайпера один из боевиков, вооруженный пулеметом, падает на землю без признаков жизни. Второй оккупант, пригнувшись, убегает прочь.

Снайпер - профи! Видео ликвидации российского оккупанта поразило сеть

Снайпер ООС ликвидировал оккупанта (фото: скриншот)

Офицер отметил, что российско-оккупационные войска ежедневно игнорируют Минские договоренности и постоянно провоцируют подразделения ООС огнем из различных видов оружия и калибров, атаками ДРГ и огнем снайперов.

"На этот раз на Донецком направлении, адекватно ответив на провокации, снайпер ОС ужалил пулеметчика оккупантов и отправил его для дальнейшего прохождения службы в "200-ю бригаду", - говорится в сообщении.

 Видео: YouTube / Анатолий Штирлиц

В комментариях к сообщению пользователи сети восхищаются мастерством снайпера и благодарят на защиту Украины от оккупантов-интервентов.

  • Не задалась прогулочка у сепарни﻿;
  • Теперь подземный пулеметчик;
  • Отличный выстрел! Профи! Долго пуля летела, расстояние больше километра похоже﻿;
  • Какое это расстояние? Видео считается близким, а по звуку выстрела - кажется далековато...
  • Молодцы!
  • Оркам железобетон!

Как сообщалось ранее, 15 апреля на Донбассе украинские военные отбили нападение вражеской ДРГ, а бойцы группы К-2 54 ОМБр ликвилировали ВОП оккупантов. Противник понес значительные потери в живой силе.

Также мы писали о том, что недавно на Донбассе военные из полка "Азов" ликвидировали вражескую БМП-1 на Светлодарской дуге в поселке Доломитное, которую оккупанты прятали возле жилых домов.

Напомним, что в зоне проведения операции ООС на Донбассе два снайпера ВС за 1,5 месяца ликвидировали 12 боевиков российско-оккупационных войск. 

Хотела взять Донецк: появилось неизвестное интервью с Яной Червоной Враг не должен укрепляться: военные наказали оккупантов за обстрелы (видео)
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Вооруженные силы УкраиныДонбассООС
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь