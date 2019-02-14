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Ихтамменьше: снайперы ВСУ "косят" оккупантов на Донбассе (уникальное видео)

STYLERВойна    14.02.2019 - 08:32
Ихтамменьше: снайперы ВСУ "косят" оккупантов на Донбассе (уникальное видео)
Фото: Снайпер (mil.gov.ua)

Снайперы работают в паре и за 1,5 месяца смогли ликвидировать 12 оккупантов

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе два снайпера ВСУ с начала 2019 года ликвидировали 12 боевиков российско-оккупационных войск. Об этом сообщил офицер Анатолий Штефан ("Штирлиц") на своей странице в соцсети Facebook.

Также было опубликовано соответствующее видео.

На кадрах продемонстрирован один из их точных выстрелов, осуществленный на днях этой парой. Также слышны переговоры.военных. Сообщается о ликвидации оккупанта, который направлялся к раненому или уже мертвому "коллеге". 

После выстрела украинский воин говорит: "Есть, попадание подтверждаю".

Штефан отметил, что профессия снайпера в условиях этой гибридной российско-украинской войны является одной из приоритетных.

"Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины! Все будет Украина и победа за нами!" - добавил офицер.

Видео: facebook.com/ukrop.bc

В комментариях к сообщению пользователи сети восхищаются меткостью украинских защитников и призывают оккупантов, ради их же блага, скорее покинуть нашу замлю:

"Еготамнебыло";

"Героям слава! Смерть врагам!"

"Шедеврально!"

"Наши - самые лучшие"...

Ихтамменьше: снайперы ВСУ &quot;косят&quot; оккупантов на Донбассе (уникальное видео)

Скрин комментариев: facebook.com/ukrop.bc

Как сообщалось ранее, недавно на Донбассе в зоне ООС военные ВСУ разгромили ДЗОТ российско-террористических войск на Ясиноватской развязке. 

Также мы писали о том, что в сети было опубликовано видео удара боевой группы К-2 54-й бригады ВСУ по позиции оккупационных войск РФ под названием "Мусорник" в районе Светлодарской дуги. 

Напомним, что на Донбассе под контроль украинской армии в 2018 году перешли очередные территории в районе прифронтовых "серых зон". 

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