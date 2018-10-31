Волонтер рассказал о взятии под контроль ВСУ новых территорий в "серой зоне"

Фото: facebook.com/pressjfo.news

На некоторых участках фронта, на уровне командир батальона - командир бригады, успешно принимаются решения о "небольших продвижениях" вперед

На Донбассе под контроль Вооруженных сил Украины перешли очередные территории в районе прифронтовых "серых зон". Об этом сообщил известный волонтер Юрий Мысягин на своей странице в соцсети Facebook.

"В тылу подготовка к выборам, крики, срачи, лозунги, рейтинги, а на передовой сейчас не до этого. Военные своим заняты", - отметил он.

По словам волонтера, на некоторых участках фронта, на уровне командир батальона - командир бригады, успешно принимаются решения о "небольших продвижениях" вперед.

"То есть, если бригада видит перед собой часть серой зоны, на которой есть более лучше и стратегически выгодней высота, или позиция и ее можно занять, и успешно закрепиться - принимается решение о ее занятии", - говорится в публикации.

Скрин: Facebook-страница Юрия Мысягина

Волонтер рассказал, что за последнее время украинские военные продвинулись на разных участках то на 200-300 метров, то на 500 метров, а где-то отошло под контроль ВСУ 1,5 кв.км территории.

Также сообщается, что бойцы вырыли подземные ходы на позиции вынесенные вперед. И эти подземные ходы тянутся на десятки метров.

"Пока еще тепло и не промерзлая земля, есть возможность пройти вперед, вырыть новые позиции и закрепиться на них - бригады успешно этим пользуются. На многих участках передовой, серая зона потихоньку сокращается", - добавил волонтер.

В комментариях к сообщению подписчики Мысягина отмечают, что подобное постепенное продвижение вглубь в районе так называемых серых зон является удачным вариантом:

"Да, я тоже заметила, что мы понемногу "отжимаем" серяк, и это хорошо. Ползучее наступление хороший вариант в нашей ситуации, как по мне";

"Так некоторые заявляет, что армия сейчас хуже обеспечена, чем в 2014-м";

"Хорошая шутка про непромерзлую землю";

"Как же это трудно для них"...

Скрин: Facebook-страница Юрия Мысягина

Ранее сообщалось, что командующий операции объединенных сил (ООС) Сергей Наев рассказал, что перед украинскими военными не стоит задача освободить Дебальцево или другой населенный пункт - цель ООС заключается в освобождении всей временно оккупированной территории.

Напомним, недавно в сети появилось видео авиаудара по террористам группировки "ДНР", снятое камерой ударного беспилотника Вооруженных сил Украины.

Также мы писали о том, что в сентябре сообщалось, что бойцы ВСУ в зоне проведения Операции Объединенных сил освободили населенный пункт Вольный.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина