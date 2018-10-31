Волонтер розповів про взяття під контроль ЗСУ нових територій у "сірій зоні"

Фото: facebook.com/pressjfo.news

На деяких ділянках фронту, на рівні командир батальйону - командир бригади, які успішно приймаються рішення про "невелике просування" вперед

На Донбасі під контроль Збройних сил України перейшли чергові території в районі прифронтових "сірих зон". Про це повідомив відомий волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"В тилу підготовка до виборів, крики, срачі, гасла, рейтинги, а на передовій зараз не до цього. Військові своїм зайняті", - зазначив він.

За словами волонтера, на деяких ділянках фронту, на рівні командир батальйону - командир бригади, які успішно приймаються рішення про "невелике просування" вперед.

"Тобто, якщо бригада бачить перед собою частину сірої зони, на якій є більша, краща і стратегічно вигідніша висота, або позиція та її можна зайняти, і успішно закріпитися - ухвалюється рішення про її заняття", - йдеться у публікації.

Скрін: Facebook-сторінка Юрія Мисягіна

Волонтер розповів, що за останнім часом українські військові просунулися на різних ділянках на 200-300 метрів, то на 500 метрів, а десь відійшло під контроль ЗСУ 1,5 кв. км території.

Також повідомляється, що бійці вирили підземні ходи на позиції винесені вперед. І ці підземні ходи тягнуться на десятки метрів.

"Поки ще тепло і не промерзла земля, є можливість пройти вперед, вирити нові позиції і закріпитися на них - бригади успішно цим користуються. На багатьох ділянках передової, сіра зона потихеньку скорочується", - додав волонтер.

У коментарях до повідомлення підписники Мисягіна зазначають, що подібне поступове просування вглиб в районі так званих "сірих зон" є вдалим варіантом:

"Так, я теж помітила, що ми потроху "віджимаємо" сіряк, і це добре. Повзуче наступ хороший варіант в нашій ситуації, як на мене";

"Так деякі заявляє, що армія зараз забезпечена гірше, ніж в 2014-м";

"Хороша жарт про не промерзлу землю";

"Як же це важко для них"...

Скрін: Facebook-сторінка Юрія Мисягіна

Раніше повідомлялося, що командувач операції об'єднаних сил (ООС) Сергій Наєв розповів, що перед українськими військовими не стоїть завдання звільнити Дебальцеве або інший населений пункт - мета ООС полягає у звільненні всієї тимчасово окупованої території.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилося відео авіаудару по терористах угруповання "ДНР", зняте камерою ударного безпілотника Збройних сил України.

Також ми писали про те, що у вересні повідомлялося, що бійці ЗСУ в зоні проведення Операції Об'єднаних сил звільнили населений пункт Вільний.

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Відео: РБК-Україна