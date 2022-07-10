Закладаємось, що ви не знали, наскільки корисна ріпчаста цибуля

Ріпчаста цибуля відома своїми корисними властивостями ще з прадавніх часів. В наш час її користь підтверджують, як вчені, так і дієтологи.

Чим саме корисна цибуля - читайте у нашому матеріалі далі .

Чим багата ріпчаста цибуля?

Як пише HealthLine, цибуля багата поживними речовинами, а це означає, що в ній мало калорій, але багато вітамінів і мінералів. Одна середня цибулина містить всього 44 калорії, але забезпечує значну дозу вітамінів, мінералів і клітковини.

Ріпчаста цибуля є чудовим джерелом біотину (вітаміну В7) та вітамінів В6, С, В1, фолати В9. Окрім того, цибуля багата на:

марганцеву мідь

фосфор

калій

харчові волокна

флавоноїдні поліфеноли

кверцетин

діалільсульфіди

Цими компонентами зумовлені корисні складові ріпчастої цибулі.

Цибуля дуже корисна (фото: pixabay)

Лікувальні властивості

Загальнопоширеними ефектами на організм людини є:

протимікробні

протипаразитні

протицингові

ранозагоювальні

знеболювальні

протизапальні

антисклеротичні

антидіабетичні

протитуберкульозні

Корисний вплив фітонцидів у боротьбі з бактеріями - збудниками дизентерії, дифтерії, туберкульозу, стрептококами та дріжджовими грибами було визнано у перший половині ХХ-го століття.

В наш час можливості використання корисних властивостей цибулі вийшли на новий рівень. Відтак ведуться дослідження зі створення препаратів для покращення функціонування серцевого м'яза, гладенької мускулатури (медичний термін), секреторної залози системи травлення.

Згідно зі статистичними даних, систематичне вживання цибулі знижує ризик виникнення онкологічних захворювань таких, як рак молочної залози та рак кишківника.

Окрім того, цибуля покращує роботу мозку. Вчені вважають, що сірчані з'єднання, потрапляючи разом з кров'ю до мозку, стимулюють працездатність нейронів, а також сприяють захисту здорових клітин.

Свіжа (сира) цибуля має протитромбозний ефект, але вчені запевняють, що термічна обробка нівелює цей ефект. Згідно з експериментом на добровольцях, протитромбозний ефект зникає між 3-5 хвилиною парової обробки, вже через 10 хвилин термічної обробки цей ефект навпаки стимулює активність тромбоцитів.

Також вживання свіжої цибулі є корисним для тканин ротової порожнини та горла.

Фото (pixabay)

Ріпчаста цибуля у медицині

З середини XX століття широко використовуються 2 препарати з ріпчастої цибулі, а саме "Алілчеп", який зазвичай використовують проти діареї, та "Алілгліцер", який використовувався для лікування трихомоніазу (запального захворювання органів сечостатевої системи).

З початку XXI століття особливої популярності набули гомеопатичні препарати, на основі цибулевої настоянки. Такі препарати допомагають при захворюваннях сечостатевої системи, при болю в хребті. Окрім того, цими препаратами лікують гнійні запалення тканин шкіри та м'язів.

Однак офіційна наука не розглядає гомеопатичні препарати в якості лікувальних.

Небезпечні властивості цибулі та протипоказання

За словами дієтолога Світлани Фус, небезпека від ріпчастої цибулі в сирому вигляді криється у цибулевому соку, який подразнює слизову оболонку кишківника та шлунку. Особливо небезпечне вживання цибулі та її соку для людей з проблемами травної системи, людям з виразкою шлунка, гастритом та панкреатитом.

"Побічним ефектом вживання цибулі є неприємний запах шкіри і дихання, однак при помірній кількості це не повинно бути великою проблемою", - додала лікарка.

За деякими даними, ріпчаста цибуля може бути небезпечна для людей з деякими серцево-судинними захворюваннями, а саме:

ішемічною хворобою

порушенням ритмів

підвищеним тиском

вадами серця

Сиру цибулю в даному разі відносять до продуктів, що збуджують центральну нервову і серцево-судинну системи.

Так само слід бути обережними людям з персональною непереносністю або алергією.

Уважними також треба бути при додаванні цибулі до раціону маленьких дітей.