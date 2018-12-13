Серед кращих фото року за версією Time три з українською "пропискою"

Повінь у Північній Кароліні в США 18 вересня (Фото: Хіларі Свіфт / The New York Times/Redux)

"Через об'єктиви фотографів ми побачили травмованих студентів, які вийшли з кривавих класних кімнат, і дивилися, як горить Каліфорнія", - йдеться в описі до галереї

Серед 100 найкращих фотографій з усього світу за версією журналу Time три мають українську "прописку". На сайті видання розміщені кадри, що відобразили "знаменний 2018 рік".

"Через об'єктиви фотографів ми побачили травмованих студентів, які вийшли з кривавих класних кімнат, і дивилися, як горить Каліфорнія. Ми попрощалися з останнім у світі північним білим носорогом самцем і з пильною увагою дивилися в очі політичним лідерам під час дебатів", - йдеться в описі до галереї.

До трійки "українських знімків" увійшов кадр лондонського фотографа Анастасії Тейлор-Лінд, який показує весільну церемонію в громадському центрі, розташованому поруч із мінним полем, в місті Авдіївка Донецької області.

Аліна та Ігор Ліщина (Фото: Анастасія Тейлор-Лінд - eyeWitness - time.com/2018-photos)

Фотокор The New York Times Даг Міллс зобразив момент стрибка українського спортсмена Олександра Абраменка, який 18 лютого здобув золоту медаль у фіналі з фрістайлу серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх в Пхенчхані.

Олександр Абраменко (Фото: Даг Міллс - The New York Times/Redux - time.com/2018-photos)

Замикає цикл фото, зроблене 28 липня в одному з сіл Тернопільської області - на знімку діти, які сидять в наметі у літньому таборі, та тримають в руках гвинтівки і слухають інструкції під час тактичних навчань.

Молоді учасники літнього табору (Фото: Феліпе Дана - AP / Shutterstock - time.com/2018-photos)

Як повідомлялося, за версією журналу Time людиною року стала група журналістів, серед яких також саудівський журналіст Джамаль Хашкаджі, вбитий у садівському консульстві в Туреччині.

Також ми писали, що американська актриса і співачка Аріана Гранде перемогла в номінації "Жінка року" в 2018 році за версією музичного журналу Billboard.

Нагадаємо, нещодавно британська міжнародна компанія Euromonitor опублікувала рейтинг 100 найбільш популярних серед туристів у 2018 році міст. Вперше до цього списку потрапило і українське місто - Львів посів 80-й рядок.