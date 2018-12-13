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Среди лучших фото года по версии Time три с украинской "пропиской"

STYLERЖизнь    13.12.2018 - 09:19
Среди лучших фото года по версии Time три с украинской "пропиской"
Наводнение в Северной Каролине в США 18 сентября (Фото: Хилари Свифт / The New York Times/Redux)

"Через объективы фотографов мы увидели травмированных студентов, вышедших из кровавых классных комнат, и смотрели, как горит Калифорния", - говорится в описании галереи

Среди 100 лучших фотографий со всего мира по версии журнала Time три имеют украинскую "прописку". На сайте издания размещены кадры, запечатлевшие "знаменательный 2018 год".

"Через объективы фотографов мы увидели травмированных студентов, вышедших из кровавых классных комнат, и смотрели, как горит Калифорния. Мы попрощались с последним в мире северным белым носорогом самцом и с пристальным вниманием смотрели в глаза политическим лидерам во время разногласий", - говорится в описании галереи.

В тройку "украинских снимков" вошел кадр лондонского фотографа Анастасии Тейлор-Линд, который показывает свадебную церемонию в общественном центре, расположенном рядом с минным полем, в городе Авдеевка Донецкой области.

Среди лучших фото года по версии Time три с украинской &quot;пропиской&quot;Алина и Игорь Лещина (Фото: Анастасия Тейлор-Линд - eyeWitness - time.com/2018-photos)

Фотокор The New York Times Даг Миллс запечатлел момент прыжка украинского спортсмена Александра Абраменко, который 18 февраля добыл золотую медаль в финале по фристайлу среди мужчин на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. 

Среди лучших фото года по версии Time три с украинской &quot;пропиской&quot;

Александр Абраменко (Фото: Даг Миллс - The New York Times/Redux - time.com/2018-photos)

Замыкает цикл фото, сделанное 28 июля в одном из сел Тернопольской области - на снимке сидящие в палатке дети из летнего лагеря, которые держат в руках винтовки и слушают инструкции во время тактических учений.

Среди лучших фото года по версии Time три с украинской &quot;пропиской&quot;Молодые участники летнего лагеря (Фото: Фелипе Дана - AP / Shutterstock - time.com/2018-photos)

Как сообщалось ранее, по версии журнала Time человеком года стала группа журналистов, среди которых также саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, убитый в саудовском консульстве в Турции. 

Также мы писали, что американская актриса и певица Ариана Гранде победила в номинации "Женщина года" в 2018 году по версии музыкального журнала Billboard. 

Напомним, недавно британская международная компания Euromonitor опубликовала рейтинг 100 самых популярных среди туристов в 2018 году городов. Впервые в этот список попал и украинский город - Львов занял 80-ю строчку.

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