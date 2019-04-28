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Стало відомо про стан МакЅим після жахливого ДТП: усі подробиці

STYLERЖиття    28.04.2019 - 15:03
Стало відомо про стан МакЅим після жахливого ДТП: усі подробиці
Співачка МакЅим знаходиться у лікарні (фото: instagram.com/sokllovamargarita)

Представниця МакЅим розповіла про стан співачки

МакЅим, Марина Абросимова, після серйозного ДТП все ще знаходиться в лікарні, але її стан покращився. Лікарі оцінюють стан відомої співачки, як середньої тяжкості. Про це повідомляють росЗМІ.

Представниця МакЅим Маргарита Соколова заявила, що співачці вже легше і до неї потихеньку приходить усвідомлення події. Більш того, вона починає згадувати навіть якісь фрагменти з моменту аварії.

Стало відомо про стан МакЅим після жахливого ДТП: усі подробиці

Співачка МакЅим знаходиться у лікарні (фото: instagram.com/sokllovamargarita)

При цьому у МакЅим все ще присутні болі. У неї тримається температура і дуже болить голова. Соколова також зазначила, що, можливо, в середу співачка сама зможе щось розповісти і прокоментувати ДТП.

Стало відомо про стан МакЅим після жахливого ДТП: усі подробиці

Співачка МакЅим знаходиться у лікарні (фото: instagram.com/sokllovamargarita)

Нагадаємо, що МакЅим потрапила в страшну аварію, коли поспішала в аеропорт, де у неї був рейс до Москви. Співачка не хотіла запізнитися на зйомки свого кліпу на пісню "Абонент недоступний".

За прогнозами лікарів, МакЅим як мінімум до 20-х чисел травня перебуватиме на реабілітації.

Раніше повідомлялося, що з'явилися подробиці жахливого ДТП. Співачка їхала на великій швидкості і пробила колесо. Машину сильно занесло, і вона врізалася в бордюр. У цій аварії МакЅим отримала безліч ударів.

При цьому, за словами лікарів, співачці сильно пощастило, оскільки при зіткненні не постраждали життєво важливі органи.

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