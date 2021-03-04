Стало відомо, коли українці зможуть купити вакцину від коронавірусу
Українцям розповіли, коли вони зможуть купити вакцину від коронавірусу (фото: прес-служба київської обл. Адміністрації)
Мешканці України вже цього літа зможуть самостійно придбати вакцину від коронавірусу. Таким чином ті, хто захоче виїхати за кордон зможуть зробити щеплення навіть якщо їм не положена безкоштовна вакцина від держави.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу.
"Якщо Кабмін не зможе використовувати всю вакцину, ми будемо передавати це комерційним клінікам по собівартості для того, щоб ми могли віддавати тим людям, які хочуть кудись їхати", - сказав Шмигаль.
Хто першим безкоштовно отримає вакцину в Україні
- медичні працівники, включаючи осіб, які беруть безпосередню участь у протидії пандемії;
- військовослужбовці, які беруть участь в ООС;
- працівники соціальної сфери;
- люди, що проживають в установах по наданню тривалого догляду та підтримки, і працівники таких закладів;
- люди похилого віку (від 60 років);
- працівники важливих структур державної безпеки: ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, ЗСУ, МВС;
- вчителі та інші працівники сфери освіти;
- люди, які перебувають у місцях обмеження волі та/або слідчих ізоляторах, а також працівники цих установ;
- інші категорії населення і професійні групи, які входять до категорії ризику зараження COVID-19, які не були включені у вищезазначені групи
Нагадаємо, інфекціоніст розповіла, чи можна захворіти на коронавірус під час вакцинації.
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