Старість настане нескоро: вчені назвали несподіванний чинник довголіття

Вчені назвали новий фактор, який впливає на довголіття у людини та допомагає набагато довше продовжити час до настання старості. Як зазначили дослідники, у людини є ген, який відповідає за соціальну, інтелектуальну та фізичну активність, а також він безпосередньо пов'язаний із довголіттям.

В ході нового дослідження, яке провели в університеті Каліфорнії в Ірвіні, вчені виявили ген, що походить від дофамінового рецептора. Про це йдеться в матеріалі The epoch times.

"Хоча варіант гена не може безпосередньо впливати на тривалість життя, він пов'язаний з такими характеристиками особистості, які, як показали дослідження, є важливими для довголіття і здорового життя", - розповів професор біологічної хімії Каліфорнійського університету Роберт Мойзис.

Він пояснив, що результати дослідження чітко показують, що чим активніше людина, чим насиченіше її соціальне життя, тим більше у неї шансів жити довго і відстрочити настання старості. Якщо людина багато подорожує, у неї багато контактів і спілкування, вона займається спортом і знаходиться постійно в русі, то їй не загрожує рання старість і багато захворювань нервової системи, стверджують вчені.

Дослідники впевнені, що в організмі людей старше 90 років, цей ген переважає в кількості більшій, ніж у людей у віці від 7 до 45 років. Цей ген відповідає за активність, яка, як показують дослідження, грають дуже важливу роль у нормальному старінні та запобіганню хвороб центральної нервової системи.

"У мишей відсутність цього гена в 7-9,7% випадках призводить до скорочення тривалості їх життя", - зазначили автори дослідження нейрохірург Панаєтіс Танос і психіатр Нора Волков.

Фахівці планують і далі досліджувати "ген довголіття", щоб з'ясувати, як можна отримати від нього користь і направити його дію на поліпшення життя людини.

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