Як стати хорошим оратором: 5 важливих порад від відомої телеведучої

Анна Заклецька (фото з особистого архіву ведучої)

5 порад по ораторському мистецтву від професійної ведучої Анни Заклецької

Як стати хорошим оратором? Цим питанням задається багато людей, які хочуть бути ведучими, спікерами, артистами, політиками і т. д. Відома ведуча різноманітних заходів, телевізійна та радіоведуча Анна Заклецька, спираючись на власний, більш ніж 20-річний досвід, дала п'ять дуже важливих порад з ораторської майстерності читачам Styler.

Більше досвіду - більше впевненості

Безумовно, чим більше досвіду - тим більше впевненості. Самовпевненість без досвіду потрібна поміркована: щоб не бути дуже скутим на сцені. Однак важливо, щоб поведінка не здавалася невиправданою самозакоханістю та неповагою. Навіть одного разу достатньо для того, щоб відчути: твоє - не твоє, страх чи кайф, вимушеність чи органічний процес. Далі завжди знаходиться, що вдосконалювати.

Відчуйте свою аудиторію

Сцена - це, безумовно, виклик у багатьох нюансах. З нею потрібно бути на "ти", не боятись публіки, камер, виступів - однозначно. Інакше можна забути все, що треба сказати, розгубитись, замовкнути тощо. Якщо від природи є талант балакучості, підкріплений відсутністю страху публічних виступів - це вже добре. Важливим чинником є вміння відчувати свою аудиторію: балакучість може бути і не доречною, а почуття гумору неприйнятним. Відчуття такту варто мати від природи в першу чергу. Решта - набувається та тренується.

Вивчайте та плануйте

Готуйтеся до заходів завчасно, приходьте раніше. Бувають рідкісні випадки, коли треба почати раніше запланованого часу! Обов'язково досліджуйте подію / тему / компанії, з якими працюєте. Наприклад, я напередодні прописую для себе тези. Особливо, якщо сценарію немає - так буває часто. Якщо сценарій є, то обов‘язково декілька разів читаю його на ніч - так краще запам‘ятовується. Як кажуть, "переспати" зі сценарієм - дуже корисно. Тоді в голові вже є структура, почуваєшся спокійніше і впевненіше.

Анна Заклецька (фото з особистого архіву ведучої)

Читати і бути готовими до несподіванок

Будь-яка подія, крім протокольних, - завжди живий організм. Варто бути готовим до того, що все піде зовсім не так, як чекали: доведеться говорити більше, дати час поспілкуватись гостям, розказати цікаву історію або запросити до слова спонтанного гостя. У запасі ведучого завжди мають бути тези та історії "про всяк випадок". Тому фраза "вік живи - вік учись" - дуже актуальна для ведучих. Варто читати, подорожувати, розвиватись постійно!

Тренуйте голос, але не перенапружуйтеся

Часом говорити ведучому треба настільки багато, що від цього сідає голос. Найкраще його відновлювати мовчанням. Але якщо це не можливо, то є фармпрепарати, що лікують моментально. В крайньому випадку виручить теплий чорний чай. Є також спеціальні вправи для зв‘язок, які "проганяють зібраний слиз". Якщо ж трапився приступ кашлю - візьміть склянку не холодної води та но-шпу, щоб зняти спазм. Словом, аптечка з собою має бути вагома! Ще з собою вожу суміші для полоскання горла.

Як показує досвід, глядачам подобається абсолютно різне. Краще всього чіпляють справжність та щирість або хайп і епатаж. І не завжди обов‘язково мати гарну зовнішність або п‘ять освіт. Важливі харизма і особистість.