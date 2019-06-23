Як стати хорошим оратором: 5 важливих порад від відомої телеведучої

5 порад по ораторському мистецтву від професійної ведучої Анни Заклецької
Як стати хорошим оратором? Цим питанням задається багато людей, які хочуть бути ведучими, спікерами, артистами, політиками і т. д. Відома ведуча різноманітних заходів, телевізійна та радіоведуча Анна Заклецька, спираючись на власний, більш ніж 20-річний досвід, дала п'ять дуже важливих порад з ораторської майстерності читачам Styler.
Безумовно, чим більше досвіду - тим більше впевненості. Самовпевненість без досвіду потрібна поміркована: щоб не бути дуже скутим на сцені. Однак важливо, щоб поведінка не здавалася невиправданою самозакоханістю та неповагою. Навіть одного разу достатньо для того, щоб відчути: твоє - не твоє, страх чи кайф, вимушеність чи органічний процес. Далі завжди знаходиться, що вдосконалювати.
Сцена - це, безумовно, виклик у багатьох нюансах. З нею потрібно бути на "ти", не боятись публіки, камер, виступів - однозначно. Інакше можна забути все, що треба сказати, розгубитись, замовкнути тощо. Якщо від природи є талант балакучості, підкріплений відсутністю страху публічних виступів - це вже добре. Важливим чинником є вміння відчувати свою аудиторію: балакучість може бути і не доречною, а почуття гумору неприйнятним. Відчуття такту варто мати від природи в першу чергу. Решта - набувається та тренується.
Готуйтеся до заходів завчасно, приходьте раніше. Бувають рідкісні випадки, коли треба почати раніше запланованого часу! Обов'язково досліджуйте подію / тему / компанії, з якими працюєте. Наприклад, я напередодні прописую для себе тези. Особливо, якщо сценарію немає - так буває часто. Якщо сценарій є, то обов‘язково декілька разів читаю його на ніч - так краще запам‘ятовується. Як кажуть, "переспати" зі сценарієм - дуже корисно. Тоді в голові вже є структура, почуваєшся спокійніше і впевненіше.
Анна Заклецька (фото з особистого архіву ведучої)
Будь-яка подія, крім протокольних, - завжди живий організм. Варто бути готовим до того, що все піде зовсім не так, як чекали: доведеться говорити більше, дати час поспілкуватись гостям, розказати цікаву історію або запросити до слова спонтанного гостя. У запасі ведучого завжди мають бути тези та історії "про всяк випадок". Тому фраза "вік живи - вік учись" - дуже актуальна для ведучих. Варто читати, подорожувати, розвиватись постійно!
Часом говорити ведучому треба настільки багато, що від цього сідає голос. Найкраще його відновлювати мовчанням. Але якщо це не можливо, то є фармпрепарати, що лікують моментально. В крайньому випадку виручить теплий чорний чай. Є також спеціальні вправи для зв‘язок, які "проганяють зібраний слиз". Якщо ж трапився приступ кашлю - візьміть склянку не холодної води та но-шпу, щоб зняти спазм. Словом, аптечка з собою має бути вагома! Ще з собою вожу суміші для полоскання горла.
Як показує досвід, глядачам подобається абсолютно різне. Краще всього чіпляють справжність та щирість або хайп і епатаж. І не завжди обов‘язково мати гарну зовнішність або п‘ять освіт. Важливі харизма і особистість.