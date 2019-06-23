Как стать хорошим оратором: 5 важных советов от известной телеведущей

Анна Заклецкая (фото из личного архива ведущей)

5 советов по ораторскому искусству от профессиональной ведущей Анны Заклецкой

Как стать хорошим оратором? Этим вопросом задаются многие люди, которые хотят быть ведущими, спикерами, артистами, политиками и т. д. Известная ведущая мероприятий, телевизионная и радиоведущая Анна Заклецкая, опираясь на собственный, более чем 20-летний опыт, дала пять очень важных советов по ораторскому мастерству читателям Styler.

Больше опыта - больше уверенности

Безусловно, чем больше опыта - тем больше уверенности. Самоуверенность без опыта нужна умеренная: чтобы не быть слишком скованным на сцене. Однако важно, чтобы поведение не казалось неоправданной самовлюбленностью и неуважением. Даже одного выступления достаточно для того, чтобы почувствовать: твое - не твое, страх или кайф, вынужденность или органический процесс. Дальше всегда найдется что совершенствовать.

Почувствуйте свою аудиторию

Сцена - это, безусловно, вызов во многих нюансах. С ней нужно быть на "ты", не бояться публики, камер, выступлений. Иначе можно забыть все, что нужно сказать, растеряться, замолчать. Если от природы у вас есть талант болтливости, подкрепленный отсутствием страха публичных выступлений - это уже хорошо. Важным фактором является умение чувствовать свою аудиторию: болтливость может оказаться не кстати, а чувство юмора неприемлемым. Чувство такта должно быть врожденным. Остальные качества приобретаются и тренируются.

Изучайте и планируйте

Готовьтесь к мероприятиям заблаговременно, приходите пораньше. Бывают редкие случаи, когда надо начать раньше запланированного времени! Обязательно исследуйте событие / тему / компании, с которыми работаете. Например, я накануне прописываю для себя тезисы. Особенно, если сценария нет – а так бывает часто. Если есть сценарий, то обязательно несколько раз читаю его на ночь - так лучше запоминается. Как говорится, "переспать" со сценарием - очень полезно. Тогда в голове уже есть структура, чувствуешь себя спокойнее и увереннее.

Анна Заклецкая (фото из личного архива ведущей)

Читать и быть готовыми к неожиданностям

Любое событие, кроме протокольных, - всегда живой организм. Стоит быть готовым к тому, что все пойдет совсем не так, как ожидали: придется говорить больше, дать время пообщаться гостям, рассказать интересную историю или пригласить к слову спонтанного гостя. В запасе ведущего всегда должны быть тезисы и истории "на всякий случай". Поэтому фраза "век живи - век учись" - очень актуальна для ведущих. Нужно читать, путешествовать, развиваться постоянно!

Тренируйте голос, но не перенапрягайтесь

Иногда говорить приходится так много, что садится голос. Лучше всего его восстанавливать молчанием. Но если такой возможности нет, существуют фармпрепараты, которые лечат моментально. В крайнем случае, выручит теплый черный чай. Есть также специальные упражнения для связок, которые "прогоняют собранную слизь". Если же случился приступ кашля, возьмите стакан не холодной воды и но-шпу, чтобы снять спазм. Словом, аптечка с собой должна быть основательная! Вожу с собой смеси для полоскания горла.

Как показывает опыт, зрителям нравятся абсолютно разные вещи. И лучше всего цепляют подлинность и искренность или хайп и эпатаж. И не обязательно иметь хорошую внешность или пять образований. Важнее - харизма и личность.