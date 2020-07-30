Чи варто запасатися доларами: в Мінекономіки дали прогноз курсу на 2021 рік

Курс долара до гривні продовжує підвищуватися в Україні і доріс на 30 липня до 27,68 гривні за 1 долар за офіційним курсом Нацбанку.

Тим часом у Міністерстві економіки України показали проєкт Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, пишуть Українські новини.

І прогноз цей не надто оптимістичний, хоча його і можна вважати тільки одним зі сценаріїв розвитку подій.

Згідно з документом, в уряді очікують близько 29,1 грн за долар. При цьому в попередньому прогнозі вказувався курс 29,7 грн за долар, таким чином, прогнозована вартість долара знизилася на шість копійок.

Прогноз курсу долара на 2021 рік від Мінекономіки (скрін документа)

У відомстві зазначили, що розроблений і представлений прогноз є сценарним припущенням, а не простою екстраполяцією попередніх тенденцій розвитку економіки України.

Відзначимо, що за останній місяць долар виріс на цілу гривню. Якщо 30 червня офіційний курс НБУ становив 26,69 грн/дол., то 30 липня курс вже 27,6867 грн/дол.

Раніше ми писали, що нардепів спіймали на листування про відставку голови НБУ. Депутати обіцяли легко "влаштувати" долар по 30 грн.