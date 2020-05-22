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За стрункість відповідає особливий ген: вчені зробили відкриття

STYLERЖиття    22.05.2020 - 21:07
За стрункість відповідає особливий ген: вчені зробили відкриття
Вчені відкрили ген стрункості (колаж: РБК-Україна)

Вчені відкрили ген стрункості, що мутував

Вчені знайшли ген, який відповідає за стрункість. Дослідники виявили, що генетична послідовність ALK (анапластична лімфомакіназа) виявилася геном худорлявості. Особлива мутація цього гена відповідає за витрату енергії, що впливає на стан фігури.

Дослідники з Інституту природничих наук під керівництвом доктора Йозефа Пеннінгера провели аналіз 47 тисяч генетичних параметрів струнких людей. У результаті виявилося, що всіх їх об'єднує особлива мутація в гені ALK. Про це повідомляє Cell.

Поки що вчені не повною мірою з'ясували, що конкретно робить анапластична лімфомакіназа в людському організмі. Раніше проведені дослідження показали, що ALK може бути чинником розвитку деяких типів ракових пухлин.

"Наше дослідження показує, що ген ALK активний в клітинах головного мозку, де він відповідає за регуляцію метаболізму. Це, якщо говорити зовсім спрощено, регулятор витрати енергії", — зазначив Майкл Ортофер з Інституту молекулярної біології у Відні, один з провідних авторів проєкту.

У ході експерименту вчені деактивували ген ALK у модельних мишей і спостерігали за тим, як гризуни, які вживали такий же обсяг їжі, як тварини з контрольної групи, набирали помітно менше маси в цілому і зокрема жиру. На думку авторів дослідження, відкриття може сприяти розробці нових препаратів від ожиріння, які будуть безпосередньо впливати на синтез ALK.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог розповіла, як багато їсти та худнути.

Також ми писали, як зменшити вживання солодкого.

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Автор: Анна Ярошенко

Теги Новини України ученыесхуднення
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