Суддя Нацвідбору на Євробачення подався в режисери: його перше відео вразило мережу

Київська команда Grace Granula презентувала відео на пісню "Стріли". Це історія про шлях до примирення. Спочатку пісня була присвячена темі конфлікту, але з часом емоції музикантів змінилися і головна тема композиції теж трансформувалася.

Зйомки кліпу зайняли півроку. Режисером виступив барабанщик команди Василь Бондаренко. У пошуках ідеальної картинки холодні, нордичні кадри, зняті на березі Київського моря, перезнімали не один раз. Частина з них зняв культовий український музикант Євген Філатов (він виступив саундпродюсером першого альбому групи).

Кадр з відео

"Крім музики у мене є хобі - це відеозйомка. Спочатку ми виїхали на Київське море наприкінці осені. Там я відзняв кадри з вокалістом, кілька пейзажних планів, але багато з них так і не увійшли до кліпу. Я не переслідував якихось режисерських амбіцій. Для мене було важливо, щоб хлопці отримали творчий поштовх і продовжили плавання, тому в цьому процесі я взяв на себе роль "продюсера" - запропонував взяти човен і вийти у відкриту воду. Вийшло дуже навіть непогано. І хоча кадри в кліпі різняться між собою, тому що зйомки проходили восени і взимку, мені подобається що у відео присутні дві стихії - вода в замерзлому стані і вода в човні. На мій погляд, у знімальної групи відмінно вийшло підкреслити нордичний холод, властивий пісням Granula Grace", - коментує Філатов.

Granula Grace - Стріли

Користувачі мережі високо осенили відео і трек, спродюсовані Філатовим.

Кліп заворожує! Ваша музика і пейзажі відмінно гармоніюють разом!

Київське водосховище неймовірно зимне узимку і таке чарівне, як і пісня.﻿

Дуже подобається!﻿

Хороше відео!﻿

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