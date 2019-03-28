Весілля буде: наречена полоненого моряка розпишеться з ним у СІЗО

Наречена Віктора Беспальченка Тетяна Шевченко планує розписатися зі своїм коханим у СІЗО, оскільки українця на дату його наміченого весілля залишили під арештом. Про це інформує ТСН.

Дівчина моряка приїхала до Москви на суд, який визнав "законним" подовження арешту її коханому і ще трьом українським морякам. Їх справу раніше зняли з розгляду. Пов'язано це з тим, що рішення суду першої інстанції було неправильно перекладено на українську мову.

27 березня четверо військовополонених, а саме Віктор Беспальченко, Владислав Костишин, Володимир Лісовий і Володимир Варимез, спілкувалися з суддею виключно через перекладача. Свідчити українці відмовилися, посилаючись на Женевську конвенцію про статус військовополонених.

Відео: YouTube/ТСН)

Російські судді винесли рішення та залишили їх за ґратами до кінця квітня. Саме на цей місяць Беспальченко запланував весілля з коханою. "Ми планували робити весілля у квітні. Ми зараз чекаємо рішення СІЗО. Буде виділено маленьке приміщення для розпису. Буду я, Віктор, можливо, ще хтось буде присутній", - пояснила Тетяна Шевченко.

Нагадаємо, що ще навесні 2014 Віктор Беспальченко був одним з тих моряків, яких росіяни у Криму заблокували на озері Донузлав. Після анексії півострова Віктор вийшов на материк, в Україні його чекали батьки та кохана дівчина - Тетяна.

Раніше РБК-Україна писало, що адвокат Микола Полозов заявив, що російські слідчі призначили психолого-психіатричну експертизу всім 24 військовополоненим українським морякам.

А також про те, що до українського моряка Небилиці не допустили адвоката. Курбединов повідомив, що зареєстрував заяву на ім'я начальника СІЗО з відповідною вимогою розібратися у ситуації.