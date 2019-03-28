Весілля буде: наречена полоненого моряка розпишеться з ним у СІЗО

Наречена Віктора Беспальченка давно запланувала весілля
Наречена Віктора Беспальченка Тетяна Шевченко планує розписатися зі своїм коханим у СІЗО, оскільки українця на дату його наміченого весілля залишили під арештом. Про це інформує ТСН.
Дівчина моряка приїхала до Москви на суд, який визнав "законним" подовження арешту її коханому і ще трьом українським морякам. Їх справу раніше зняли з розгляду. Пов'язано це з тим, що рішення суду першої інстанції було неправильно перекладено на українську мову.
27 березня четверо військовополонених, а саме Віктор Беспальченко, Владислав Костишин, Володимир Лісовий і Володимир Варимез, спілкувалися з суддею виключно через перекладача. Свідчити українці відмовилися, посилаючись на Женевську конвенцію про статус військовополонених.
Російські судді винесли рішення та залишили їх за ґратами до кінця квітня. Саме на цей місяць Беспальченко запланував весілля з коханою. "Ми планували робити весілля у квітні. Ми зараз чекаємо рішення СІЗО. Буде виділено маленьке приміщення для розпису. Буду я, Віктор, можливо, ще хтось буде присутній", - пояснила Тетяна Шевченко.
Нагадаємо, що ще навесні 2014 Віктор Беспальченко був одним з тих моряків, яких росіяни у Криму заблокували на озері Донузлав. Після анексії півострова Віктор вийшов на материк, в Україні його чекали батьки та кохана дівчина - Тетяна.
Раніше РБК-Україна писало, що адвокат Микола Полозов заявив, що російські слідчі призначили психолого-психіатричну експертизу всім 24 військовополоненим українським морякам.
А також про те, що до українського моряка Небилиці не допустили адвоката. Курбединов повідомив, що зареєстрував заяву на ім'я начальника СІЗО з відповідною вимогою розібратися у ситуації.