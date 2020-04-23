Свіже дихання українського R&B: Sysuev випустив новий альбом

Український артист Sysuev, який нещодавно випустив україномовний трек про відносини, презентував новий альбом "Mr. Worldwide". Він включає в себе п'ять треків, в яких вдало поєднуються Hip-Hop, R&B House.

Відмітні особливості нового альбому:

більш танцювальне звучання,

цікаве поєднання різних музичних жанрів,

круті вокальні мелодії,

ейфорійні біти і синтезатори.

Все це створює відчуття знаходження артиста буквально поряд з тобою, на коктейльній вечірці в оточенні красивих людей біля Карибського моря. Музика альбому не дозволить вам нудьгувати, вона підіймає настрій і змушує невтомно танцювати.

"Звісно, я міг би продовжити лінію попереднього альбому “Good Life”, залишившись у звичному для себе Hip-Hop/R&B звучанні. Але все ж вирішив виштовхнути себе із зони комфорту та істотно розширив музичну палітру, додав танцювальний вайб. Адже певен, що коли артист не ставить перед собою нові виклики, його розвиток зупиняється. А музичний світ потребує, щоб його дивували! Коли створював альбом, не шукав компромісів, не розраховував на швидкий хайп, просто робив усе так, як відчував музично, як давно хотів зробити. Blue-eyed Soul артист, білий хлопець, який створює чорношкіру музику, так було і так буде. Ми створили альбом поза часом та модою. Його можна включити через багато років, і він буде звучати так само яскраво", - розповідає Sysuev.

Sysuev випустив альбом "Mr. Worldwide"

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