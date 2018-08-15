Понад 10 млн грн: у мережі скандал з-за вартості непрацюючих підйомників для людей з інвалідністю

Фото: Підйомники (facebook/Oleg Rivtin)

Комунальне підприємство вже півтора року не може їх запустити в роботу

Комунальне підприємство "Київпастранс" витратило понад 10 мільйонів гривень у 2016 році на установку спеціальних підйомників для людей з інвалідністю на станціях метро. І жоден з цих підйомників до 2018 року не був введений в експлуатацію. Про це повідомляє місцевий активіст Олег Ритвін на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"10 404 000 (десять мільйонів чотириста чотири тисячі гривень)! Саме стільки витратило Комунальне підприємство "Київпастранс" у 2016 році на установку 18 спеціальних підйомників для людей з інвалідністю на станціях швидкісного трамвая. Як думаєте скільки з них працює? Правильно - анітрохи! Жоден такий підйомник не працює і не працював жодного дня, жодного разу з 2016 року", - повідомив Ритвін.

Активіст зазначив, що працівники "Київпастрансу" повідомили про те, що підйомники були пошкоджені, тому їх не ввели в експлуатацію.

"За інформацією самого "Київпастрансу" підйомники були пошкоджені невстановленими особами, у зв'язку з чим введення їх в експлуатацію затримується, а про факти таких ушкоджень були подані заяви в поліцію. Ось тільки поліція не отримувала таких заяв (є офіційна відповідь)", - пише Ритвін.

Скріншот документів (facebook.com/oleg.rivtin)

Він розповів, що інформацію про вартість покупки і установки йому не хотіли надати і тільки після його звернення до Людмили Денисової, комунальне підприємство надало відповідні документи.

"Інформацію про вартість покупки і установки цих підйомників мені вперто не хотіли повідомляти. Я відправив чотири інформаційні запити із вимогою надати конкретні цифри і отримав чотири відповіді, але тільки без цифр. Суму мені надали після звернення до Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової з заявою про порушення мого права на інформацію", - повідомляє активіст.

Також він зазначає, що "Київпастранс" регулярно оплачує послуги з охорони цих об'єктів.

"Цікавий і факт того, що "Київпастранс" регулярно оплачує послуги з охорони своїх об'єктів. Наприклад, в 2018 році за охорону об'єктів на Борщагівської лінії швидкісного трамвая заплатили 7 169 315 (сім мільйонів сто шістдесят дев'ять тисяч триста п'ятнадцять) гривень. В договорі зазначено, що охоронець повинен цілодобово знаходитися на кожній станції трамвая і охороняти майно підприємства. На жаль, інформацію про подібні послуги за 2016 я не знайшов, швидше за все, договір укладали ще до запровадження обов'язкових закупівель через prozorro", - написав Ритвін.

Скріншот поста (facebook.com/oleg.rivtin)

В коментарях до посту Олега Ритвіна, користувач Ната Кай повідомила, що зверталася на гарячу лінію міста з проханням підключити підйомники. В офіційній відповіді зазначено, що роботи по установці підйомників були закінчені в грудні 2016 року, а на даний момент ведуться роботи по тестуванню обладнання та підготовки спеціального персоналу.

Скріншот коментарів (facebook.com/oleg.rivtin)

До речі, нещодавно ми повідомляли про те, що у Києві побили активіста через підозри в гомосексуалізмі.

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Відео: РБК-Україна