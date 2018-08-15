Свыше 10 млн грн: в сети скандал из-за стоимости неработающих подъемников для людей с инвалидностью

Фото: Подъемники (facebook/Oleg Rivtin)

Коммунальное предприятие уже полтора года не может их запустить в работу

Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" потратило более 10 миллионов гривен в 2016 году на установку специальных подъемников для людей с инвалидностью на станциях метро. И ни один из этих подъемников до 2018 года не был введен в эксплуатацию. Об этом сообщает местный активист Олег Рытвин на своей странице в социальной сети Facebook.

"10 404 000 (десять миллионов четыреста четыре тысячи гривен)! Именно столько потратило Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" в 2016 году на установку 18 специальных подъемников для людей с инвалидностью на станциях скоростного трамвая. Как думаете сколько из них работает? Правильно - нисколько! Ни один такой подъемник не работает и не работал ни одного дня, ни разу с 2016 года", - сообщил Рытвин.

Активист отметил, что сотрудники "Киевпасстранса" сообщили о том, что подъемники были повреждены, поэтому их не ввели в эксплуатацию.

"По информации самого "Киевпасстранса" подъемники были повреждены неустановленными лицами, в связи с чем введение их в эксплуатацию задерживается, а о фактах таких повреждений были поданы заявления в полицию. Вот только полиция не получала таких заявлений (есть официальный ответ)", - пишет Рытвин.

Скриншот документов (facebook.com/oleg.rivtin)

Он рассказал, что информацию о стоимости покупки и установки ему не хотели предоставить и только после его обращения к Людмиле Денисовой, коммунальное предприятие предоставило соответствующие документы.

"Информацию о стоимости покупки и установки этих подъёмников мне упорно не хотели сообщать. Я отправил четыре информационных запроса с требованием предоставить конкретные цифры и получил четыре ответа, но только без цифр. Сумму мне предоставили после обращения к Уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой с заявлением о нарушении моего права на информацию", - сообщает активист.

Также он отмечает, что "Киевпасстранс" регулярно оплачивает услуги по охране этих объектов.

"Интересен и факт того, что "Киевпасстранс" регулярно оплачивает услуги по охране своих объектов. Например, в 2018 году за охрану объектов на Борщаговской линии скоростного трамвая заплатили 7 169 315 (семь миллионов сто шестьдесят девять тысяч триста пятнадцать) гривен. В договоре указано, что охранник должен круглосуточно находиться на каждой станции трамвая и охранять имущество предприятия. К сожалению, информацию про подобные услуги за 2016 я не нашел, скорее всего договор заключали еще до введения обязательных закупок через prozorro", - написал Рытвин.

Скриншот поста (facebook.com/oleg.rivtin)

В комментариях к посту Олега Рытвина, пользователь Ната Кай сообщила, что обращалась на горячую линию города с просьбой подключить подъемники. В официальном ответе указано, что работы по установке подъемников были закончены в декабре 2016 года, а на данный момент ведутся работы по тестированию оборудования и подготовке специального персонала.

Скриншот комментариев (facebook.com/oleg.rivtin)

Кстати, недавно мы сообщали о том, что в Киеве избили активиста из-за подозрения в гомосексуализме.

А также писали о том, что киевлян возмутила громадная очередь в метро

Видео: РБК-Украина