Таємничий ліс: українські фентезі-рокери презентували містичне відео

Український колектив OMANA, учасники якого називають себе "рок-групою з фантазією", презентував містичне анімаційне відео на пісню "Не Знайдуть".

“Це історія двох дітей, які заблукали в лісі. Там їх зустрічають незвичайні істоти. Виникає питання: кого боятися, а кому можна довіряти? Сумніви і напруга в подальшому тільки посилюються. Все це виглядає як казкова історія. Такий собі фентезі-трилер. Але це ж і є наша реальність. Варто лише замінити ліс на вулиці міста. Не все, що здається нам страшним є злим і поганим. Не все, що виглядає добрим - має добрі наміри ", - трактують сюжет відео самі учасники групи.

Автором кліпу, до слова, став ілюстратор Дмитро Назаренко.

"Нас об'єднала любов до коміксів і наукової фантастики", - розповідає художник.

Діма швидко вловив завдання фронтмена гурту Олексія Богомольного і вміло передав їх на відео.

"Головна мета - передати глядачеві відчуття, що він знаходиться безпосередньо в лісі. Здається, нам вдалося це зробити", - резюмував Олексій.

OMANA - Не Знайдуть

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