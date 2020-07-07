Зміна клімату може звільнити стародавні віруси: наслідки непередбачувані

Танення льодовиків може нести нові невідомі загрози людству через звільнення вірусів давніх екосистем. Вчені забили тривогу через глобальне потепління і кліматичні зміни на планеті.

Так, вчені з РФ, частина території якої знаходиться в умовах вічної мерзлоти, кажуть, що загроза потрапляння давніх вірусів на поверхню землі цілком реальна. Про це пишуть росЗМІ.

Сергій Давидов, старший науковий співробітник Тихоокеанського інституту географії ДВВ РАН, каже що 10% РФ - вічна мерзлота. Там "законсервовані" породи і відкладення, заморожені мільйони років тому.

"Відповідно, ми можемо отримати те, що було колись частиною екосистеми", - припускає науковець.

Вже були випадки, коли в рештках мамонтів знаходили сибірську виразку. Вірус віспи, вважає дослідник, теж може зберегтися там. А через глобальні зміни на планеті змінюється флора і фауна, тварини все далі мігрують на північ, тому може статися все що завгодно.

Раніше ми писали, що Україні загрожують серйозні лиха через зміни клімату, метеорологи оновили прогноз і він не дуже оптимістичний.

Також повідомлялося, що у Китаї спалах смертельної інфекції - бубонної чуми, в постраждалому регіоні оголошено третій рівень небезпеки.