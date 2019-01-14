Telegram закривають? Юристи дали пояснення

Фото: Telegram (unsplash)

Для визначення долі компанії у засновника популярного месенджера Павла Дурова є два місяці

Месенджер Telegram можуть ліквідувати, і у творця мережі Павла Дурова є два місяці для схвалення рішення про майбутню долю своєї компанії - після цього у Велика Британії стартує процес націоналізації. Про це йдеться в повідомленні на сайті Британського торгового реєстру.

Інформацію про можливе закриття месенджера прокоментували юристи, передає Mash на своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, що Дуров раніше з невідомих причин подав до британського держреєстру юросіб заяву про ліквідацію Telegram Messenger LLP. Вважають, що він хоче змінити структуру компанії.

За британським законодавством якщо Дуров не відкличе заяву і у разі ліквідації компанії всі її права та майно відійдуть Сполученому Королівству.

Адвокат Вікторія Данильченко вважає, що побоюватися закриття "Телеграма" поки не варто.

"Ми з вами не знаємо - реєстрацію цієї компанії він припинив, а якусь іншу організував і права власності передав від тієї компанії до цієї. Думаю, поки що не варто побоюватися закриття Telegram, тому що варіантів передачі прав компанії є абсолютно достатньо", - розповіла адвокат Вікторія Данильченко.

Фото: Павло Дуров (facebook.com/durov)

Партнер юридичної компанії "SILA Lawyers International" Юрій Зайцев вважає, що це зміна корпоративної структури.

"Можливо, для цих цілей була зареєстрована інша компанія. Може бути в тій же, а може бути в іншій юрисдикції. Мова йде про добровільної ліквідації, навряд чи вона може спричинити за собою відмову від бізнесу, в який вкладено досить багато грошей", - говорить він.

За словами юриста Світлани Дахненко, якщо у Російської Федерації компанія Telegram Messenger LLP зареєстрована як організатор поширення інформації - це самостійна юрособа.

"І тут жодних питань не виникає до російської компанії. Неважливо, скільки відсотків участі належить іноземному інвестору", - підкреслила вона.

Telegram є кроссплатформним месенджером, він дозволяє обмінюватися повідомленнями і мультимедійними файлами багатьох форматів. Проприетарна серверна частина із закритим кодом працює на потужностях декількох компаній США та Німеччини і фінансується Павлом Дуровим в обсязі близько 13 мільйонів доларів щорічно.

Починаючи з 16 квітня 2018 року на використання месенджера на території РФ були накладені обмеження. Так, Таганський районний суд Москви обмежив доступ до месенджеру Telegram на території РФ.

Сам же засновник популярної соціальної мережі "ВКонтакте" і мессенджера "Телеграм" Павло Дуров у свою чергу розповів росіянам, що робити після блокування месенджера.

Такжеон в одному з акаунтів виклав відеозапис, в якій висміюються спроби Роскомнадзора заблокувати додаток.