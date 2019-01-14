Telegram закрывают? Юристы дали объяснение

Фото: Telegram (unsplash)

Для определения судьбы компании у основателя популярного мессенджера Павла Дурова есть два месяца

Мессенджер Telegram могут ликвидировать, и у создателя сети Павла Дурова есть два месяца для принятия решения о будущей судьбе своей компании - после этого в Великобритании стартует процесс национализации. Об этом говорится в сообщении на сайте Британского торгового реестра.

Информацию о возможном закрытии мессенджера прокомментировали юристы, передает Mash на своем Telegram-канале.

Напомним, что Дуров ранее по неизвестным причинам подал в британский госреестр юр лиц заявление о ликвидации Telegram Messenger LLP. Считают, что он хочет изменить структуру компании.

По британскому законодательству если Дуров не отзовет заявление и в случае ликвидации компании все ее права и имущество отойдут Соединенному Королевству.

Адвокат Виктория Данильченко считает, что опасаться закрытия "Телеграма" пока не стоит.

"Мы с вами не знаем - регистрацию этой компании он прекратил, а какую-то другую организовал и права собственности передал от той компании к этой. Думаю, пока что не стоит опасаться закрытия Telegram, потому что вариантов передачи прав компании имеется абсолютно достаточно", - рассказала адвокат Виктория Данильченко.

Фото: Павел Дуров (facebook.com/durov)

Партнер юридической компании "SILA International Lawyers" Юрий Зайцев считает, что это изменение корпоративной структуры.

"Возможно, для этих целей была зарегистрирована другая компания. Может быть в той же, а может быть в другой юрисдикции. Речь идет о добровольной ликвидации, вряд ли она может повлечь за собой отказ от бизнеса, в который вложено достаточно много денег", - говорит он.

По словам юриста Светланы Дахненко, если в Российской Федерации компания Telegram Messenger LLP зарегистрирована как организатор распространения информации - то это это самостоятельное юрлицо.

"И здесь вопросов никаких не возникает к российской компании. Неважно, сколько процентов участия принадлежит иностранному инвестору", - подчеркнула она.

Telegram является кроссплатформенным мессенджером, он позволяет обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проприетарная серверная часть c закрытым кодом работает на мощностях нескольких компаний США и Германии и финансируется Павлом Дуровым в объеме около 13 миллионов долларов ежегодно.

Начиная с 16 апреля 2018 года на использование мессенджера на территории РФ были наложены ограничения. Так, Таганский районный суд Москвы ограничил доступ к мессенджеру Telegram на территории РФ.

Сам же основатель популярной социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Телеграм" Павел Дуров в свою очередь рассказал россиянам, что делать после блокировки мессенджера.

Такжеон в одном из аккаунтов выложил видеозапись, в которой высмеиваются попытки Роскомнадзора заблокировать приложение.